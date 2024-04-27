РФ не полишає спроб атакувати Часів Яр, можуть обійти місто, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що минулої доби бойові дії точилися на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, поблизу мікрорайонів Новий і Канал у східному Часовому Яру, на схід від Часового Яру поблизу Іванівського, на південний схід від Часового Яру біля заповідника Ступки-Голубовського та Кліщіївки та на південь від Часового Яру поблизу Шумів.

Натомість речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку з метою обійти Часів Яр і створити умови для оперативного оточення та захоплення населеного пункту.

За його словами, 25 квітня окупанти зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки та сильно атакували біля Білої Гори. Волошин додав, що російські війська в районі Білої Гори проводять перегрупування, накопичують боєприпаси та активно розміновують лінію фронту.