Режисер Олег Сенцов отримав контузію під час контрнаступу

Про це він написав у своєму facebook 9 липня.

Він розповів, що разом з підрозділом пройшов через складний бій, в ході якого ЗСУ вдалося взяти важливий для наступу рубіж.

"Ми щойно вийшли з бою, всі, хто залишився. Виконали свою задачу, взяли дуже важкий, дуже важливий рубіж, аби тривав далі наш контрнаступ", - розповідає режисер.

Сенцов повідомив, що багато воїнів було поранено, сам режисер отримав контузію.

"Я лежу тут, чекаю, коли заберуть. В мене контузія походу, неважка", - ділиться військовий, - "Навіщо я це розказую? Щоб ви знали, що ми все одно переможемо всіх у цій війні, але аби ви всі знали ціну, яку ми всі платимо".

Сьогодні він повідомив, що знаходиться у лікарні разом з іншими пораненими.

"Це було вчора. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж", - йдеться у повідомленні.