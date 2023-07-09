Режисер Олег Сенцов отримав контузію під час контрнаступу
Український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов розповів, що у суботу, 8 липня, отримав контузію в ході контрнаступу ЗСУ
Про це він написав у своєму facebook 9 липня.
Він розповів, що разом з підрозділом пройшов через складний бій, в ході якого ЗСУ вдалося взяти важливий для наступу рубіж.
"Ми щойно вийшли з бою, всі, хто залишився. Виконали свою задачу, взяли дуже важкий, дуже важливий рубіж, аби тривав далі наш контрнаступ", - розповідає режисер.
Сенцов повідомив, що багато воїнів було поранено, сам режисер отримав контузію.
"Я лежу тут, чекаю, коли заберуть. В мене контузія походу, неважка", - ділиться військовий, - "Навіщо я це розказую? Щоб ви знали, що ми все одно переможемо всіх у цій війні, але аби ви всі знали ціну, яку ми всі платимо".
Сьогодні він повідомив, що знаходиться у лікарні разом з іншими пораненими.
"Це було вчора. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж", - йдеться у повідомленні.
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