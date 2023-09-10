Олег Сенцов отримав другу контузію
Український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов під час бойових дій у Запорізькій області отримав другу контузію
Про це він написав 10 вересня у facebook.
"Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята", - написав Сенцов.
За його словами, цього разу не обійшлося без втрат: "Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило - легка контузія та знов надрив перепонки".
"Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино. Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким", - поділився воїн.
Він також поділився фотографією "маленького подаруночка", який він знайшов у своєму бронежилеті.
Фото: Олег Сенцов
- Нагадаємо, що першу свою контузію Олег Сенцов отримав 8 липня в ході контрнаступу ЗСУ.
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