Олег Сенцов отримав другу контузію

Про це він написав 10 вересня у facebook.

"Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята", - написав Сенцов.

За його словами, цього разу не обійшлося без втрат: "Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило - легка контузія та знов надрив перепонки".

"Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино. Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким", - поділився воїн.

Він також поділився фотографією "маленького подаруночка", який він знайшов у своєму бронежилеті.

Фото: Олег Сенцов