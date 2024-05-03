"На Часів Яр у противника можуть піти місяці": Згурець про ймовірність втрати міста

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Заяву Скібіцького про те, що втрату Часового Яру неможливо буде уникнути, треба тлумачити трохи по-іншому. Він говорить, що все буде залежати від сил, засобів та резервів української сторони. Не варто однозначно говорити, що йдеться про втрату Часового Яру. Зараз ворог не може протиснутись на ділянках, які визначив для себе пріоритетними на цьому напрямку. Якщо буде забезпечене посилення резервами і артилерією, думаю, насправді місяці підуть у противника на Часів Яр. Говорити про якесь захоплення цього міста, як прогнозовану ситуацію, недоречно", - заявив Згурець.

За його словами, на цьому напрямку ворог дійсно може діяти як під Авдіївкою, коли використовується артилерія і авіація, яка повністю розбирає оборонні споруди ЗСУ.

"Звісно, пізніше оборняти те, що повністю зруйноване, вкрай складно. Але в будь якому разі, інтерв'ю Скібіцького закордонному виданню The Economist, орієнтовано в тому числі на європейську і американську аудиторію. Йдеться про те, що Європа і далі має забезпечувати стабільну підтримку України, інакше ця війна перекинеться на територію країн НАТО. Тоді це буде набагато більшим викликом для Альянсу, ніж те, що зараз відбувається на фронті в Україні", - додав він.