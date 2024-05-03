"На Часів Яр у противника можуть піти місяці": Згурець про ймовірність втрати міста
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував заяву заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького про ймовірну втрату Часового Яру
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Заяву Скібіцького про те, що втрату Часового Яру неможливо буде уникнути, треба тлумачити трохи по-іншому. Він говорить, що все буде залежати від сил, засобів та резервів української сторони. Не варто однозначно говорити, що йдеться про втрату Часового Яру. Зараз ворог не може протиснутись на ділянках, які визначив для себе пріоритетними на цьому напрямку. Якщо буде забезпечене посилення резервами і артилерією, думаю, насправді місяці підуть у противника на Часів Яр. Говорити про якесь захоплення цього міста, як прогнозовану ситуацію, недоречно", - заявив Згурець.
За його словами, на цьому напрямку ворог дійсно може діяти як під Авдіївкою, коли використовується артилерія і авіація, яка повністю розбирає оборонні споруди ЗСУ.
"Звісно, пізніше оборняти те, що повністю зруйноване, вкрай складно. Але в будь якому разі, інтерв'ю Скібіцького закордонному виданню The Economist, орієнтовано в тому числі на європейську і американську аудиторію. Йдеться про те, що Європа і далі має забезпечувати стабільну підтримку України, інакше ця війна перекинеться на територію країн НАТО. Тоді це буде набагато більшим викликом для Альянсу, ніж те, що зараз відбувається на фронті в Україні", - додав він.
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Напередодні заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist сказав, що ймовірно, окупація Часового Яру, це лише питання часу.
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Також Вадим Скібіцький припустив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте, на його думку, взяти Харків чи Суми, росіяни не можуть
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