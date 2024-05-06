Це абсолютно новий зразок: Згурець про постачання Rheinmetall артснарядів дальністю 100 км для ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Останніми днями була цікава новина, йдеться про заяву керівництва компанії Rheinmetall, що Україні будуть передавитися експериментальні снаряди з дальністю 100 км. Це досить оптимістичне твердження, тому що досі насправді немає боєприпасів з такою дальністю, а українська армія фактично вже використовувала високоточні снаряди для артилерії з дальністю десь у 70 км. То були боєприпаси, що розроблялися німцями та італійцями, і ми отримали таких 255 снарядів з дальністю до 70 км. Тепер ми говоримо про абсолютно новий зразок, про вигляд та можливості якого ще не знаємо", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, Rheinmetall намагається рухатися у такому перспективному напрямку і розробляє нові зразки боєприпасів.

"Жодної попередньої інформації про ці зразки боєприпасів я в арсеналі Rheinmetall поки що не знайшов. Є більш вагома складова допомоги цієї німецької компанії – виготовлення боєприпасів. Знаємо, що Rheinmetall до кінця року має вийти на показники у 700 тис. снарядів калібру 155 мм, це фактично левова частина того, що будуть виготовляти країни ЄС та НАТО. Також нам відомо, що Rheinmetall відкриває нове підприємство в Саксонії, де виготовлятиме з 2025 року ще 200 тис. боєприпасів. Пам'ятаємо, ще у лютому керівництво Мінстратегпрому оголошувало, що разом з Rheinmetall досягнуто домовленостей про створення заводу з виробництва боєприпасів в Україні, яке буде виготовляти десь понад 100 тис. на рік", - зауважив військовий експерт.

Згурець резюмував, що виготовлення більш звичних боєприпасів для нас, можливо, є більш потрібними та реальними, ніж очікування снарядів з дальністю у 100 км.