"Вимоги боїв призводять до таких ситуацій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про знищення мосту через канал біля Часового Яру
Іван Тимочко, військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що противник зараз намагається не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сам по собі канал Сіверський Донець-Донбас є серйозною перешкодою для його штурму, переміщення ворожих сил. З іншого боку знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується у сторону прикриття Часового Яру. Звичайно, що мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику. Все, що руйнується, з часом буде відбудовано. Важливо, аби максимально завдавати ворогу збитків та стримувати його", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, загарбники зараз намагаються не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки їм не вдається відкинути наші війська.
"Вимоги боїв, на жаль, призводять до таких ситуацій, коли доводиться лінію фронту укріплювати та перешкоджати просуванню ворога. Є велике сподівання, що нарешті до Часового Яру підійде у необхідних об'ємах зброя від наших союзників. Розуміємо, що в умовах активних бойових дій потрібен час, аби поставити, підвезти, зберегти зброю. Оборона Часового Яру є принциповою, оскільки це плацдарм для розгортання наступу на Краматорськ, Слов'янськ. Звичайно, неприємно бачити, що є руйнування, але ми маємо розуміти, що наші війська реагують на ті виклики, які виникають на полі бою", - резюмував Іван Тимочко.
- 5 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Росія зосереджує на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу. У районі Часового Яру знаходяться до 25 тис. російських окупантів.
- Також Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку, зазначивши, що росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру
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