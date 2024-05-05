Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"В Часовому Яру окупанти намагаються посилювати штурмові дії. Із того, що зараз є у росіян на нашому відтинку фронту, вони кидають буквально все. На різних напрямках вони намагаються використовувати всі ресурси", - зазначив він.

Однак ЗСУ тримаються і відбивають штурмові дії окупантів, каже пресофіцер 26-ї артбригади.

"Весь відрізок фронту зараз перебуває у вогні, в бойових діях. Але ЗСУ зупиняють ворога, знищуючи механізовану складову, артилерію і особовий склад. Росіяни продовжують кидати людей на штурм і атаки, не жаліючи їх. Сьогодні вони ще перестали жаліти техніку", - додав Калашніков.