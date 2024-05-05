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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 
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Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 

5 травня, 2024 неділя
16:30
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"В Часовому Яру окупанти намагаються посилювати штурмові дії. Із того, що зараз є у росіян на нашому відтинку фронту, вони кидають буквально все. На різних напрямках вони намагаються використовувати всі ресурси", - зазначив він.

Однак ЗСУ тримаються і відбивають штурмові дії окупантів, каже пресофіцер 26-ї артбригади.

"Весь відрізок фронту зараз перебуває у вогні, в бойових діях. Але ЗСУ зупиняють ворога, знищуючи механізовану складову, артилерію і особовий склад. Росіяни продовжують кидати людей на штурм і атаки, не жаліючи їх. Сьогодні вони ще перестали жаліти техніку", - додав Калашніков.

  • 5 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що у районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових.
Теги:
Відео
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Часів Яр
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