Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"В Часовому Яру окупанти намагаються посилювати штурмові дії. Із того, що зараз є у росіян на нашому відтинку фронту, вони кидають буквально все. На різних напрямках вони намагаються використовувати всі ресурси", - зазначив він.
Однак ЗСУ тримаються і відбивають штурмові дії окупантів, каже пресофіцер 26-ї артбригади.
"Весь відрізок фронту зараз перебуває у вогні, в бойових діях. Але ЗСУ зупиняють ворога, знищуючи механізовану складову, артилерію і особовий склад. Росіяни продовжують кидати людей на штурм і атаки, не жаліючи їх. Сьогодні вони ще перестали жаліти техніку", - додав Калашніков.
- 5 травня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що у районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових.
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