Ворог намагається прорвати оборону і вийти до Курахового та Покровська, - Сирський відвідав позиції ЗСУ на сході

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що наразі це напрямки головного удару росіян.

"Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", - написав Сирський.

Він зазначив, що завданням українських захисників є утримати займані рубежі, завдати максимальних втрат ворогу та виснажити його, аби виграти час для підготовки резерву.

"Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування та підготовки наших резервів", - написав головком ЗСУ.

Також він повідомив, що провів роботу з командирами підрозділів.

"Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", - написав Сирський.

Крім того, український головнокомандувач з нагоди Дня піхоти вручив відзнаки та нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з росіянами.