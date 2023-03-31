"Завдаємо успішних ударів по важливих цілях": у Повітряних силах розповіли про використання "розумних" бомб JDAM
Українська бойова авіація успішно застосовує "розумні" бомби західного зразка JDAM у протистоянні з російською окупаційною армією
Про це в ефірі телемарафону 31 березня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Ми використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілось би мати таких бомб побільше для успіхів на фронті", - сказав він.
Варто зазначити, що JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS.
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7 березня повідомлялося, що Збройні Сили України вже можуть використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER з дальністю ураження до 72 км. Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер. "Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення", – сказав Хекер, підтвердивши, що має на увазі високоточні JDAM-ER.
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