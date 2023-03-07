Переможні новини 377 дня війни: ЗСУ отримали "розумні" бомби, з полону повернулись 130 захисників, а "Мавка" обійшла "Аватар"
На озброєнні ЗСУ з'явились високоточні американські бомби JDAM-ER, з полону повернулись 130 захисників, а мультфільм "Мавка" обійшов за зборами в Україні "Аватар"
Україна повернула з російського полону 130 захисників
7 березня Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед яких захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, з 87 захисників Маріуполя 71 воїн із Азовсталі.
35 зі звільнених були взяті в полон на Донецькому напрямку, у районі Бахмута та Соледара. Єрмак наголосив, що більшість звільнених військових мають тяжкі поранення.
Авіація ЗСУ ліквідувала склад боєприпасів ворога в Олешках
Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил завдали удари по району зосередження живої сили та техніки противника, командно-спостережному пункту, а також складу боєприпасів в Олешках. Вдалось знищити також танк Т-72 та 12 рашистів. Про це повідомили в ОК "Південь".
Загалом за добу авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника.
ЗСУ отримали високоточні "розумні" бомби від США
Збройні Сили України уже можуть використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER з дальністю ураження до 72 км. Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, передає редакція War Zone.
"Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення", – сказав Хекер, підтвердивши, що має на увазі високоточні JDAM-ER.
В Україні "Мавка" перемогла "Аватар" за кількістю проданих квитків
За перший вікенд в українському прокаті "Мавка. Лісова пісня" обійшла за кількістю проданих квитків американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води". Мультфільм подивились 189 тис. осіб, касові збори за чотири дні склали 24 903 241 грн.
Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри.
Окупаційні адміністрації перебрались з Генічеська поближче до Криму
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки й створюють там урядовий центр.
"Окупаційні адміністрації були переселені до Генічеська, а зараз майже всі адміністрації окупантів лівобережної Херсонщини перебралися на Арабатську Стрілку (піщана коса, що відділяє Азовське море від озера Сиваш та тягнеться від східної частини Кримського півострова до Херсонської області - ред.), де вони створюють цілий центр як урядовий квартал", – розказав депутат Херсонської обласної ради.
За його словами, частина колаборантів відразу вже тікає до анексованого Криму.
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