Україна повернула з російського полону 130 захисників

7 березня Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед яких захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, з 87 захисників Маріуполя 71 воїн із Азовсталі.

35 зі звільнених були взяті в полон на Донецькому напрямку, у районі Бахмута та Соледара. Єрмак наголосив, що більшість звільнених військових мають тяжкі поранення.

Авіація ЗСУ ліквідувала склад боєприпасів ворога в Олешках

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Повітряних сил завдали удари по району зосередження живої сили та техніки противника, командно-спостережному пункту, а також складу боєприпасів в Олешках. Вдалось знищити також танк Т-72 та 12 рашистів. Про це повідомили в ОК "Південь".

Загалом за добу авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника.

ЗСУ отримали високоточні "розумні" бомби від США

Збройні Сили України уже можуть використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER з дальністю ураження до 72 км. Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, передає редакція War Zone.

"Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення", – сказав Хекер, підтвердивши, що має на увазі високоточні JDAM-ER.

В Україні "Мавка" перемогла "Аватар" за кількістю проданих квитків

За перший вікенд в українському прокаті "Мавка. Лісова пісня" обійшла за кількістю проданих квитків американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води". Мультфільм подивились 189 тис. осіб, касові збори за чотири дні склали 24 903 241 грн.

Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри.

Окупаційні адміністрації перебрались з Генічеська поближче до Криму

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки й створюють там урядовий центр.

"Окупаційні адміністрації були переселені до Генічеська, а зараз майже всі адміністрації окупантів лівобережної Херсонщини перебралися на Арабатську Стрілку (піщана коса, що відділяє Азовське море від озера Сиваш та тягнеться від східної частини Кримського півострова до Херсонської області - ред.), де вони створюють цілий центр як урядовий квартал", – розказав депутат Херсонської обласної ради.

За його словами, частина колаборантів відразу вже тікає до анексованого Криму.