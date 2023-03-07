Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупаційні адміністрації були переселені до Генічеська, а зараз майже всі адміністрації окупантів лівобережної Херсонщини перебралися на Арабатську Стрілку (піщана коса, що відділяє Азовське море від озера Сиваш та тягнеться від східної частини Кримського півострова до Херсонської області - ред.), де вони створюють цілий центр як урядовий квартал", - розказав депутат Херсонської обласної ради.

Сергій Хлань додав, що ці адміністрації розташувалися у клініці Козявкіна і зараз оголошують, що там у них центр уряду окупованої Херсонської області.



"Однак, частина колаборантів відразу вже тікає до анексованого Криму і не наважується навіть перебиратися до Генічеська, бо їм все одно створюють умови, що вони мають розташовуватися саме на Арабатській Стрілці. Окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки. Але частина колаборантів зрозуміла, що треба тікати відразу, і вже тікають. Бо ті, хто хотів сховатися у деокупованому Херсоні після співпраці з росіянами та думав, що зможуть тихо відсидітися, то це їм не вдається. Люди добре пам'ятають всі злочини колаборантів, тому всіх, хто співпрацював з окупантами, виявляють через дзвінки по гарячій лінії та заяви містян. Відповідно, колаборанти, знаючи це, одразу починають тікати з лівого берега Херсонщини", - пояснив Хлань.