Затримував і катував проукраїнських жителів Херсонщини: військовому РФ оголосили підозру в воєнних злочинах
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)
Про це повідомили у вівторок, 7 березня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, стало відомо, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим комендантом - начальником гарнізону, який дислокувався у смт Лазурне.
До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.
Зазначається, що він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.
"Підозрюваний разом зі своїми спільниками - військовими РФ, затримали голову однієї із селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту", - йдеться у дописі.
Також додається, що від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.
Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.
Досудове розслідування - Управління СБУ в Одеській області, оперативний супровід - ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.
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