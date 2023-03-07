Про це повідомили у вівторок, 7 березня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, стало відомо, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим комендантом - начальником гарнізону, який дислокувався у смт Лазурне.

До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Зазначається, що він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

"Підозрюваний разом зі своїми спільниками - військовими РФ, затримали голову однієї із селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту", - йдеться у дописі.

Також додається, що від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.

Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.

Досудове розслідування - Управління СБУ в Одеській області, оперативний супровід - ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.