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Затримував і катував проукраїнських жителів Херсонщини: військовому РФ оголосили підозру в воєнних злочинах

7 березня, 2023 вiвторок
15:16
Кримінал російські військові окупанти

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)

Про це повідомили у вівторок, 7 березня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора. 

За даними слідства, стало відомо, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим комендантом - начальником гарнізону, який дислокувався у смт Лазурне. 

До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника. 

Зазначається, що він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

"Підозрюваний разом зі своїми спільниками - військовими РФ, затримали голову однієї із селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту", - йдеться у дописі.

Також додається, що від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.

Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.

Досудове розслідування - Управління СБУ в Одеській області, оперативний супровід - ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

  • На Черкащині військовослужбовець строкової служби через месенджер поширював інформацію про свою військову частину: суд визнав його винним, але звільнив від покарання з іспитовим терміном у 3 роки.
  • 6 березня СБУ затримала одесита, який у 2015 році доєднався до батальйону "Спарта", що належить до терористичної організації "ДНР." У складі угрупування він брав участь в боях біля Донецького аеропорту.
  • 6 березня стало відомо, що СБУ нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні: зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України.
  • 7 березня контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.
  • 7 березня також стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області.
Генеральна прокуратура
Херсонщина
війна з Росією
колаборанти
Офіс генпрокурора
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