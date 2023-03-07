СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові
Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що за даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади.
Також додається, що за це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів.
"Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради", - зазначається у дописі.
Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником гру - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України.
Зазначається, що за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних чиновників.
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Окрім цього, зазначається, що також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.
"Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами", - повідомляє СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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