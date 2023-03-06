Про це повідомили у понеділок, 6 березня, у telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті.

Також за даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення.

Додається, що під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом. При цьому частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо.

"За регулярну "данину" рашисти надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там вони вирішили розширити власну "мережу", для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

У ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, правоохоронці виявили:

добову виручку – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;

понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;

мережеве та серверне обладнання;

фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій;

чорнові записи із клієнтською базою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.