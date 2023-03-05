Солдат ЗСУ, який поширював зображення військової частини, отримав покарання на 3 роки
На Черкащині військовослужбовець строкової служби через месенджер поширював інформацію про свою військову частину: суд визнав його винним, але звільнив від покарання з іспитовим терміном у 3 роки
Про це йдеться у вироку Маньківського райсуду Черкаської області.
Стало відомо, що згідно з матеріалами судової справи, неназваний чоловік був військовослужбовцем у званні "солдат". Він проходив строкову службу на посаді електрика-моториста відділення взводу забезпечення військової частини.
Зазначається, що з травня до жовтня 2022 року через telegram він поширював непублічну інформацію про розташування військової частини, в якій він проходить військову службу.
Солдат у приватному листуванні поширював відео з розташуванням відділу зберігання та адміністративних будівель військової частини, надсилав зображення "Google карти" з відміченою геолокацією будівель. Відомо, що він також поширював інформацію про розташування військової частини у телефонних дзвінках, під час яких розказував про шляхи під’їзду до цієї місцевості.
Також судячи з матеріалів слідства, солдат спілкувався з громадянами України. Більш детальна інформація про них відсутня.
Відомо, що у судовому засіданні солдат визнав свою вину. Йому інкримінували ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).
Суд визнав солдата винним і призначив йому 5 років позбавлення волі, надалі звільнивши від покарання з іспитовим терміном на 3 роки.
Засідання відбувалося у закритому режимі, тому будь-яка особиста інформація, щодо фігурантів відсутня.
- 29 грудня полтавському міському голові Олександру Мамаю вручили підозру за статтею 114-2 КК України, це сталося після його заяви про створення в області військової частини, яка опікуватиметься 3 областями.
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