Солдат ЗСУ, який поширював зображення військової частини, отримав покарання на 3 роки

Про це йдеться у вироку Маньківського райсуду Черкаської області.

Стало відомо, що згідно з матеріалами судової справи, неназваний чоловік був військовослужбовцем у званні "солдат". Він проходив строкову службу на посаді електрика-моториста відділення взводу забезпечення військової частини.

Зазначається, що з травня до жовтня 2022 року через telegram він поширював непублічну інформацію про розташування військової частини, в якій він проходить військову службу.

Солдат у приватному листуванні поширював відео з розташуванням відділу зберігання та адміністративних будівель військової частини, надсилав зображення "Google карти" з відміченою геолокацією будівель. Відомо, що він також поширював інформацію про розташування військової частини у телефонних дзвінках, під час яких розказував про шляхи під’їзду до цієї місцевості.

Також судячи з матеріалів слідства, солдат спілкувався з громадянами України. Більш детальна інформація про них відсутня.

Відомо, що у судовому засіданні солдат визнав свою вину. Йому інкримінували ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).

Суд визнав солдата винним і призначив йому 5 років позбавлення волі, надалі звільнивши від покарання з іспитовим терміном на 3 роки.

Засідання відбувалося у закритому режимі, тому будь-яка особиста інформація, щодо фігурантів відсутня.