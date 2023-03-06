Воював біля Донецького аеропорту та обстрілював українські позиції: СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика "ДНР"
СБУ затримала одесита, який у 2015 році доєднався до батальйону "Спарта", що належить до терористичної організації ДНР. У складі угрупування він брав участь в боях біля Донецького аеропорту
Про це пише Служба безпеки України.
Зазначається, що зловмисник у складі ворожого батальйону обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.
Бойовик приховано виїхав назад на територію України, коли отримав поранення, проте продовжував підтримувати спілкування з терористами.
При обшуках за місцем проживання, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває розслідування.
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