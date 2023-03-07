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Тримали за ґратами викрадених патріотичних українців: експрацівників херсонського СІЗО судитимуть за держзраду

7 березня, 2023 вiвторок
15:32
Кримінал

ДБР завершило розслідування стосовно трьох колишніх працівників слідчого ізолятора в Херсоні, які утримували за ґратами патріотично налаштованих українців

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що зловмисники на початку тимчасової окупації Херсонщини та СІЗО перейшли на бік ворога, почали працювати в незаконно створеному "Следственный изолятор №1". Установа діяла за законами РФ, а робітники отримували зарплатню у рублях.

Колаборанти незаконно утримували викрадених українців, застосовували до них психологічний тиск, а також агітували ексколег до співпраці з російськими окупантами. 

"Після звільнення Херсону обвинувачені намагалися переховуватися, проте під час проведення стабілізаційних заходів були затримані працівниками ДБР. Наразі вони перебувають під вартою", - пише пресслужба.

Троє чоловіків обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Обвинувальні акти направлено до суду. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • 6 березня стало відомо, що СБУ нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні: зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України.
  • 7 березня контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.
  • Також 7 березня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській області.
  • За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ.  
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
державна зрада
ДБР
колаборанти
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2023, вiвторок
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