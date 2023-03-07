Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що зловмисники на початку тимчасової окупації Херсонщини та СІЗО перейшли на бік ворога, почали працювати в незаконно створеному "Следственный изолятор №1". Установа діяла за законами РФ, а робітники отримували зарплатню у рублях.

Колаборанти незаконно утримували викрадених українців, застосовували до них психологічний тиск, а також агітували ексколег до співпраці з російськими окупантами.

"Після звільнення Херсону обвинувачені намагалися переховуватися, проте під час проведення стабілізаційних заходів були затримані працівниками ДБР. Наразі вони перебувають під вартою", - пише пресслужба.

Троє чоловіків обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Обвинувальні акти направлено до суду. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.