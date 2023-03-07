Тримали за ґратами викрадених патріотичних українців: експрацівників херсонського СІЗО судитимуть за держзраду
ДБР завершило розслідування стосовно трьох колишніх працівників слідчого ізолятора в Херсоні, які утримували за ґратами патріотично налаштованих українців
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що зловмисники на початку тимчасової окупації Херсонщини та СІЗО перейшли на бік ворога, почали працювати в незаконно створеному "Следственный изолятор №1". Установа діяла за законами РФ, а робітники отримували зарплатню у рублях.
Колаборанти незаконно утримували викрадених українців, застосовували до них психологічний тиск, а також агітували ексколег до співпраці з російськими окупантами.
"Після звільнення Херсону обвинувачені намагалися переховуватися, проте під час проведення стабілізаційних заходів були затримані працівниками ДБР. Наразі вони перебувають під вартою", - пише пресслужба.
Троє чоловіків обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Обвинувальні акти направлено до суду. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ.
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