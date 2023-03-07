Про це інформує пресслужба.

"За перший вікенд у прокаті "Мавка" обійшла американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води" за кількістю проданих квитків - 189 048. Бокс-офіс за чотири дні у кіно склав 24 903 241 грн", - пише пресслужба.

Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри. Кількість охочих країн побачити українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня" щодня лише зростає.



26 лютого в Саудівській Аравії провели допрем’єрний гранд-показ "Мавки", а згодом вже у країнах Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену та Північної Африки - Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. 5 березня фільм побачили в Абу-Дабі.

29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат "Мавки" у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. А далі:

Австралія та Нова Зеландія - 6 квітня

Нідерланди - 19 квітня

Італія - 20 квітня

В’єтнам - 29 квітня

Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово - 27 квітня

Андорра та Іспанія - 28 квітня

Угорщина та Португалія - 4 травня

Румунія - 12 травня

Сербія та Чорногорія - 29 червня

Естонія, Литва, Латвія, Польща - 14 липня

Туреччина - 25 серпня

Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.