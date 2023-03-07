Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Фільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у понад 80 країнах світу, в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків

Фільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у понад 80 країнах світу, в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків

7 березня, 2023 вiвторок
18:34
Культура "Мавка. Лісова пісня"

За перший вікенд в українському прокаті "Мавка. Лісова пісня" обійшла за кількістю проданих квитків американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води". Стрічку покажуть у понад 80 країнах світу

Про це інформує пресслужба.

"За перший вікенд у прокаті "Мавка" обійшла американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води" за кількістю проданих квитків - 189 048. Бокс-офіс за чотири дні у кіно склав 24 903 241 грн", - пише пресслужба.

Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри. Кількість охочих країн побачити українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня" щодня лише зростає.

26 лютого в Саудівській Аравії провели допрем’єрний гранд-показ "Мавки", а згодом вже у країнах Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену та Північної Африки - Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. 5 березня фільм побачили в Абу-Дабі.

29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат "Мавки" у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. А далі:

  • Австралія та Нова Зеландія - 6 квітня
  • Нідерланди - 19 квітня
  • Італія - 20 квітня
  • В’єтнам - 29 квітня
  • Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово - 27 квітня
  • Андорра та Іспанія - 28 квітня
  • Угорщина та Португалія - 4 травня
  • Румунія - 12 травня
  • Сербія та Чорногорія - 29 червня
  • Естонія, Литва, Латвія, Польща - 14 липня
  • Туреччина - 25 серпня

Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах. 

  • У листопаді цього року персонажі українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" зʼявились у британському мультсеріалі "Hey Duggee" від BBC, щоб підтримати малюків-біженців з України.
  • 17 січня стало відомо, що український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", виробництво якого тривало з 2015 року, нарешті виходить в український та світовий прокат.
  • Студія Animagrad (FILM.UA Group) розкрила повний зірковий склад акторів дубляжу мультфільму "Мавка. Лісова пісня", серед них: Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" і Сергій Притула. 
  • До Дня всіх закоханих, 14 лютого, вийшов кліп на саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров і Христина Соловій.
  • "Мавка палає люттю": творці мультфільму випустили відео до річниці повномасштабного вторгнення
  • У Львові 28 лютого вперше в Україні показали нову "Мавку. Лісову пісню".  
  • Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
  • Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.  
Новини
Суспільство
Світ
Кіно
ЄС
Африка
США
Читайте також:
Кислиця
6 березня, 2023 понедiлок
"Досить ґвалтувати правосуддя": Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки ООН
Петер Сіярто
6 березня, 2023 понедiлок
"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
Український Воїн
6 березня, 2023 понедiлок
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.24
    Купівля 38.24
    Продаж 39.08
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 березня
19:22
Дмитро Коцюбайло
Загинув Герой України Да Вінчі. Міг творити мистецтво з пензлем у руках, натомість нищив російських загарбників зі зброєю
19:21
Командир "Грузинського національного Легіону" Мамулашвілі
Прем'єр Грузії Гарібашвілі пропонує позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі
19:13
російські окупанти
Окупанти на Херсонщині змушують школярів співати гімн РФ, учити російські закони, історію та літературу, - Генштаб
19:03
пожежа на прикарпатті після удару
Унаслідок російського обстрілу померла речниця ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка
19:01
Ексклюзив
Рух "Чесно" склав рейтинг партій, депутати яких взяли до рук зброю та захищають країну
18:57
Андрій Коболєв
Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити заставу в понад півтора рази, його закордонні рахунки заблоковані, а українські - арештовані
18:48
Apple анонсувала новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus
18:46
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Розвідка США припускає, що аварії на Північних потоках могли організувати проукраїнські сили, - The New York Times
18:12
Ексклюзив
Ярослав Железняк
"Зерновий коридор" використовують для виведення грошей з України через "чорний" експорт, - нардеп Железняк
18:08
OPINION
Олег Манчура
РФ повинна пройти через німецький досвід розчленування
18:00
У Москві горить споруда столичного МВС РФ
У Москві горить головне міське управління МВС РФ на Петровці, 38: проводиться евакуація
17:49
танк M1A1 Abrams
Румунія планує придбати батальйон американських танків Abrams
17:40
Євген Пригожин "Вагнер"
Роснєфть фінансуватиме ПВК Вагнера: Пригожин домовився з очільником компанії Сечіним, - росЗМІ
17:35
Ексклюзив
дія
Українці подали в Дії понад 340 тис. заявок про пошкоджене внаслідок бойових дій майно, - Мінцифра
17:01
Україна повернула з російського полону 130 захисників під час чергового обміну
17:00
застосунок Дія
В "Дії" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат для щеплень, зроблених за кордоном
16:48
Ексклюзив
окупанти
Окупаційні адміністрації лівобережної Херсонщини перебралися на Арабатську Стрілку, - депутат облради Хлань
16:40
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про затримання "терориста українських спецслужб", причетного до пошкодження літака А-50 в Мачулищах
16:33
Командир підрозділу Кraken: Буданов ходив на штурм Руської Лозової на Харківщині у квітні
16:28
У РФ літак Bombardier викотився за межі злітно-посадкової смуги
У Росії впродовж доби трапились два авіаінциденти з пасажирськими літаками Bombardier
16:05
Оновлено
розстріляний військовий скріншот
ЗСУ попередньо назвали ім'я бійця, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні"
16:01
OPINION
Віктор Андрусів
Білоруський тарган
16:00
Ексклюзив
російські війська окупанти
Є три напрямки, де росіяни будуть намагатися просунутися, - військовий аналітик Гетьман
15:53
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерріш приїде в Україну обговорити продовження зернової угоди
15:47
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій: підстави і порядок процедури
15:36
Ексклюзив
ЗСУ
Кожного дня в Бахмуті відбиваємо божевільну кількість штурмів, - екскомандир полку "Азов" Жорін
15:32
Тримали за ґратами викрадених патріотичних українців: експрацівників херсонського СІЗО судитимуть за держзраду
15:16
російські військові окупанти
Затримував і катував проукраїнських жителів Херсонщини: військовому РФ оголосили підозру в воєнних злочинах
15:08
віцеспікер угорського парламенту Чаба Генде
Угорська делегація у Стокгольмі заявила про підтримку заявки Швеції на вступ до НАТО
15:00
Ексклюзив
Намагаючись оточити Бахмут, вагнерівці можуть самі опинитися в оточенні ЗСУ, - військовий експерт Світан
14:59
В Італії два військові літаки зіткнулися у повітрі, пілоти загинули
14:51
Leopard 2
Цього тижня до України відправлять іще 10 танків Leopard, – міноборони Польщі
14:39
ракетний комплекс "Патріот"
Україна очікує американські системи Patriot найближчим часом, - Ігнат
14:30
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі припустив, скільки ще триватиме війна в Україні
14:20
СБУ
Наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора
14:19
дощ
Тепла вітряна погода, місцями дощі: прогноз на 8 березня від Наталки Діденко
14:11
Ексклюзив
на фото прощання з загиблими бійцями батальйону "Братство"
Виконували найскладніші завдання в тилу ворога: у Києві прощаються з чотирма бійцями батальйону "Братство"
14:01
OPINION
Василь Зима
"Не хватит у них на то мышиной натуры..."
14:00
Оновлено
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міноборони Польщі: Блащак не говорив, що Patriot вже в Україні
13:55
Крим
Колишнього викладача з Криму окупанти змушують сплатити штрафи "за дискредитацію росармії"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV