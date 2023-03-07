Фільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у понад 80 країнах світу, в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків
За перший вікенд в українському прокаті "Мавка. Лісова пісня" обійшла за кількістю проданих квитків американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води". Стрічку покажуть у понад 80 країнах світу
Про це інформує пресслужба.
"За перший вікенд у прокаті "Мавка" обійшла американський блокбастер "Аватар 2: Шлях Води" за кількістю проданих квитків - 189 048. Бокс-офіс за чотири дні у кіно склав 24 903 241 грн", - пише пресслужба.
Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри. Кількість охочих країн побачити українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня" щодня лише зростає.
26 лютого в Саудівській Аравії провели допрем’єрний гранд-показ "Мавки", а згодом вже у країнах Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену та Північної Африки - Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. 5 березня фільм побачили в Абу-Дабі.
29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат "Мавки" у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. А далі:
- Австралія та Нова Зеландія - 6 квітня
- Нідерланди - 19 квітня
- Італія - 20 квітня
- В’єтнам - 29 квітня
- Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово - 27 квітня
- Андорра та Іспанія - 28 квітня
- Угорщина та Португалія - 4 травня
- Румунія - 12 травня
- Сербія та Чорногорія - 29 червня
- Естонія, Литва, Латвія, Польща - 14 липня
- Туреччина - 25 серпня
Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.
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