Про це повідомляють на facebook-сторінці проєкту MAVKA.

У кліпі кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать уперше.

Саундпродюсером і композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Він, до слова, озвучує головного героя мультфільму, Лукаша. Текст пісні Артем Пивоваров і Христина Соловій створили у співавторстві – слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.

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"Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був присвятили до 14 лютого", – говорить Артем Пивоваров.

Режисер-постановник відеороботи – Андрій Колесник, оператор-постановник – Сергій Ревуцький, а образи для виконавців створила Дзвінка Сивик.

"Мавка. Лісова пісня" (англ. Mavka. The Forest Song) – український ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Творці мультика сподіваються, що його вихід стане знаковою подією та принесе "емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю". Його виробництво тривало з 2015 року.