Притула, Скрипка і не тільки: чиї голоси прозвучать у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно.

"Стало відомо, що головна героїня Мавка заговорить голосом Наталки Денисенко, акторки театру, кіно та дубляжу", - йдеться у повідомленні.

Телеведучий, засновник благодійного фонду Сергій Притула подарував свій голос стилісту Килини, манірному Фролу.

"Участь в проєкті "Мавка" стала заключною роботою Сергія у розважальній сфері, цим він завершив свою кар‘єру актора і шоумена", - зазначили у Держкіно.

Музикант Олег Скрипка дублював Повелителя Небуття, одного з чотирьох Вищих Духів Природи - Того, Що у Скелі Сидить.

Народна артистка України Наталія Сумська втілила роль Знахарки, мудрої цілительки.

Актор Назар Задніпровський подарував свій голос Старійшині Лісу - Лісовику.

Лукашів Дядько Лев заговорив голосом музиканта Олега Фагота Михайлюти.

Телеведуча Катерина Осадча дублюватиме відразу декількох героїнь - українських жінок різного віку.

Передісторію, з якої розпочинається мультфільм, розповість співачка і народна артистка України Ніна Матвієнко.

Також до процесу дублювання долучились учасники "ДахаБраха" Ніна Гаренецька, Марко Галаневич, Олена Цибульська та Ірина Коваленко. Вони стали прообразами для героїв стрічки й "зіграли" самих себе - музикантів, друзів Лукаша, які надихнули його слухати себе та йти до своєї мрії попри все. Крім того, гурт створив саундтреки до мультфільму.

Глядачі також почують спів переможниці шоу "Голос країни-12", етнографині, фольклористки та директорки колишнього Українського інституту історії моди Марічки Квітки. Експерти цього інституту допомагали команді "Мавки" розробити традиційне вбрання для персонажів стрічки.

У листопаді цього року персонажі українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" зʼявились у британському мультсеріалі "Hey Duggee" від BBC, щоб підтримати малюків-біженців з України.

17 січня стало відомо, що український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", виробництво якого тривало з 2015 року, нарешті виходить в український та світовий прокат.

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