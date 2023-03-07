Мультик "Мавка. Лісова пісня" за перший вікенд прокату зібрав майже 25 млн грн
Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів
Про це інформує пресслужба Державного агентства з питань кіно.
"За перший прокатний вікенд мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн", - йдеться в повідомленні.
Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія".
Водночас у Держкіно зазначають, що покази в Україні тривають, а також закликають відвідувати сеанси мультфільму всією сім’єю.
- Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
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