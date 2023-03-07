Про це інформує пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"За перший прокатний вікенд мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн", - йдеться в повідомленні.

Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія".

Водночас у Держкіно зазначають, що покази в Україні тривають, а також закликають відвідувати сеанси мультфільму всією сім’єю.