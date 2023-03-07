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Мультик "Мавка. Лісова пісня" за перший вікенд прокату зібрав майже 25 млн грн

7 березня, 2023 вiвторок
04:59
Культура "Мавка.Лісова пісня"

Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів

Про це інформує пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"За перший прокатний вікенд мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн", - йдеться в повідомленні.

Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та "Кіноманія".

Водночас у Держкіно зазначають, що покази в Україні тривають, а також закликають відвідувати сеанси мультфільму всією сім’єю.

  • Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
Кіно
Україна
Леся Українка
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