"Мавка палає люттю": творці мультфільму випустили відео до річниці повномасштабного вторгнення
У четвер, 23 лютого, творці мультфільму випустили тематичне відео з Мавкою, приурочене до річниці повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє Держкіно.
"В основі ролика — сцена битви між двома світами — Світом Лісу та Світом Людей, що нагадує запеклу боротьбу українців за свій дім, мир та Перемогу. Працюючи свого часу над мультфільмом, творці навіть не уявляли, настільки його сюжет перегукуватиметься із сьогоденням", - йдеться в описі до відео.
Творці додали, що головна думка стрічки залишається незмінною:
"Любов — наша найбільша цінність. Маючи її у серці — ми не вмираємо. Ця ж ідея закладена в оригінальний твір Лесі Українки", - зазначили автори.
"Тож з любов’ю до нашої великої української родини ми продовжуємо працювати, творити, захищатися, боротися попри все, навіть коли наш "Ліс" палає у вогні". - йдеться у підсумку.
Сама "Мавка" вийде у прокат вже 2 березня.
- До Дня всіх закоханих, 14 лютого, вийшов кліп на саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров і Христина Соловій.
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