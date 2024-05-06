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ГУР знищило швидкісний катер росіян українським морським дроном Magura V5

6 травня, 2024 понедiлок
10:39
Війна з Росією морський дрон Magura V5
Зміст

Уночі 6 травня бійці української розвідки за допомогою морського дрона Magura V5 уразили швидкісний катер російських військових у тимчасово окупованому Криму

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
 
"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України “Group 13” ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників", - підтвердили там. 
 
Зазначається, що військові провели операцію в районі бухти Вузька Євпаторійського району (колишній Чорноморський район), що на західному узбережжі окупованого Криму. Місія стала можливою за сприяння платформи United24. 
 
"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту якомога далі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрових військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - наголосили у розвідці 
 
Там також нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 раніше вже було знищено російські кораблі  "Цезар Куніков", "Івановець", "Сергій Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс". 

  • Також українські розвідники у ніч на 26 квітня знищили російський гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі в Москві.

 

Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
ГУР
Чорне море
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