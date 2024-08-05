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Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам

Ірена Моляр
5 серпня, 2024 понедiлок
11:26
Війна з Росією F-16

Богдан Долінце, авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби, зазначив, що F-16 здатні відігнати ворожу авіацію, аби ефективність запуску російських КАБів стала суттєво нижчою

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"F-16 – багатоцільовий літак, якого можна залучати до низки завдань, одне з яких – посилення ППО. Враховуючи те озброєння, яке було анонсовано, і яке ми отримаємо разом з літаками, це означає, що F-16 можуть виконувати й додаткові завдання. Тобто захист повітряного простору та знищення повітряних цілей, що дозволяє відігнати російську авіацію від рубежів використання коригованого озброєння, зокрема і КАБів", - зауважив Богдан Долінце.

За його словами, дальність польоту КАБу становить від 50 км до 70 км залежно від ваги авіабомби.

"А разом з F-16 та ракетами AIM-120 AMRAAM з дальністю завдання ударів до 105 км, а також з бортовим РЛС винищувача, які можуть виявляти та знищувати цілі на відстані до 160 км і більше, то ми говоримо, що ці літаки здатні відігнати ворожу авіацію так, що ефективність запуску російських КАБів буде суттєво нижчою. Або ж противнику доведеться заходити у зону ураження F-16", - прокоментував авіаексперт.

Долінце додав, що раніше було оголошено, що F-16 будуть працювати на відстані 50 км і більше від лінії фронту, щоб не заходити у зону ураження ППО ворога.

"Виходячи з цього, можемо говорити про глибину захисту F-16 у 50-60 км за лінією фронту або безпосередньо вглиб території РФ, якщо разом з літаками нам буде надано дозвіл знищувати ворожі повітряні цілі у російському повітряному просторі", - резюмував член Громадської ради Державної авіаційної служби.

  • 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
  • Президент України Володимир Зеленський 4 серпня   підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
F-16
Авіація
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