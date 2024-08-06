Є інформація у відкритих джерелах та спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки

Це перелік основних ударних типів літаків, які Росія (заборонена терористична держава) застосовує на полі бою проти України:

1. Су-35С:

максимальна швидкість: 2400 км/год;

бойовий радіус: 1600 км;

практична стеля: 20 000 м;

радіус дії РЛС: до 400 км;

дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 300 км (Р-37М).

2. Су-34:

максимальна швидкість: 1900 км/год;

бойовий радіус: 1100 км;

практична стеля: 17 000 м;

дальність застосування керованих ракет: до 250 км.

3. Су-30СМ:

максимальна швидкість: 2120 км/год;

бойовий радіус: 1500 км;

практична стеля: 17 300 м;

дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 км.

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4. МіГ-31:

максимальна швидкість: 3000 км/год;

бойовий радіус: 720 км;

практична стеля: 20 600 м;

дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 км;

дальність ураження ракетами: до 280 км (Р-37).

5. Ту-22М3:

максимальна швидкість: 2300 км/год;

дальність: 7000 км;

практична стеля: 14 000 м;

дальність застосування ракет: до 600 км (Х-22).

6. МіГ-29:

максимальна швидкість: 2400 км/год;

бойовий радіус: 700-900 км;

практична стеля: 18 000 м;

дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 100 км (Р-77).

7. Су-27:

максимальна швидкість: 2500 км/год;

бойовий радіус: 1500 км;

практична стеля: 18 000 м

дальність виявлення цілей РЛС: до 240 км;

дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 110 км (Р-27ЕР).

***

Що протиставляє Україна:

1. МіГ-29:

максимальна швидкість: близько 2400 км/год;

бойовий радіус: 700-900 км;

практична стеля: 18 000 м;

озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73 (дальність до 40 км), Р-27 (до 130 км);

може нести деякі види ракет "повітря-земля" та бомби.

2. Су-27:

максимальна швидкість: 2500 км/год;

бойовий радіус: близько 1500 км;

практична стеля: 18 000 м;

озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 км);

може нести різні ракети "повітря-земля" та бомби.

3. Су-25:

максимальна швидкість: 950 км/год;

бойовий радіус: близько 750 км;

практична стеля: 7000 м;

озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо керовані ракети малої дальності.

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4. Су-24:

максимальна швидкість: 1700 км/год;

бойовий радіус: до 1050 км;

практична стеля: 11 000 м;

озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря-земля" з дальністю до 200 км.

5. F-16 Fighting Falcon - багатоцільовий винищувач:

максимальна швидкість: близько 2120 км/год;

бойовий радіус: 550 км;

стеля: 15 240 м;

двигун: один турбореактивний;

екіпаж: 1 пілот.

Можливе озброєння:

ракети "повітря-повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;

ракети "повітря-земля": AGM-65 Maverick;

керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM;

20-мм гармата M61 Vulcan.

Дальність поразки залежить від типу озброєння, наприклад:

AIM-120 AMRAAM: до 160 км;

AGM-65 Maverick: 22-27 км.

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Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20 (!), повідомив британський журнал.

Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.

***

На жаль, зараз складно оцінити, як вплине на перебіг бойових дій поява 10 F16.

Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил.

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Однак можна спрогнозувати як вони можуть бути використані:

Інтеграція F16 в наявну систему ППО (збитих ракет буде ще більше). Використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Патріотами). Застосування для підтримки наземних операцій. Проведення розвідувальних місій.

У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ.

F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.

Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 км.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.

У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ -35

Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:

командні пункти ворога;

склади боєприпасів та палива;

радіолокаційні станції;

мости та інші елементи інфраструктури;

бронетехніка (танки, БМП, БТР);

артилерійські установки.

Що ж.

Поки що рано робити висновки.

Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил.

Одне очевидно. Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.

А це означає:

підтримки з повітря російської армії буде менше;

менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає;

зросте кількість збитих повітряних цілей Росії;

зросте кількість знищених штабів та складів;

українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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