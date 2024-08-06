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OPINION

Як змінять F-16 перебіг війни?

Анатолій Амелін
6 серпня, 2024 вiвторок
14:03
Погляд Анатолій Амелін

Ніхто не знає ні реальну кількість F-16, яку ми сьогодні можемо мати, ні їхні технічні характеристики (які залежать від ступеня модернізації та від оснащення)

Зміст

Є інформація у відкритих джерелах та спробуємо зіставити її з характеристиками ворожої техніки

Це перелік основних ударних типів літаків, які Росія (заборонена терористична держава) застосовує на полі бою проти України:

1. Су-35С:

  • максимальна швидкість: 2400 км/год;
  • бойовий радіус: 1600 км;
  • практична стеля: 20 000 м;
  • радіус дії РЛС: до 400 км;
  • дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 300 км (Р-37М).

2. Су-34:

  • максимальна швидкість: 1900 км/год;
  • бойовий радіус: 1100 км;
  • практична стеля: 17 000 м;
  • дальність застосування керованих ракет: до 250 км.

3. Су-30СМ:

  • максимальна швидкість: 2120 км/год;
  • бойовий радіус: 1500 км;
  • практична стеля: 17 300 м;
  • дальність виявлення цілей РЛЗ: до 200 км.

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4. МіГ-31:

максимальна швидкість: 3000 км/год;

бойовий радіус: 720 км;

практична стеля: 20 600 м;

дальність виявлення цілей РЛЗ: до 320 км;

дальність ураження ракетами: до 280 км (Р-37).

5. Ту-22М3:

  • максимальна швидкість: 2300 км/год;
  • дальність: 7000 км;
  • практична стеля: 14 000 м;
  • дальність застосування ракет: до 600 км (Х-22).

6. МіГ-29:

  • максимальна швидкість: 2400 км/год;
  • бойовий радіус: 700-900 км;
  • практична стеля: 18 000 м;
  • дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 100 км (Р-77).

7. Су-27:

  • максимальна швидкість: 2500 км/год;
  • бойовий радіус: 1500 км;
  • практична стеля: 18 000 м
  • дальність виявлення цілей РЛС: до 240 км;
  • дальність ураження ракетами "повітря-повітря": до 110 км (Р-27ЕР).

***

Що протиставляє Україна:

1. МіГ-29:

  • максимальна швидкість: близько 2400 км/год;
  • бойовий радіус: 700-900 км;
  • практична стеля: 18 000 м;
  • озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73 (дальність до 40 км), Р-27 (до 130 км);
  • може нести деякі види ракет "повітря-земля" та бомби.

2. Су-27:

  • максимальна швидкість: 2500 км/год;
  • бойовий радіус: близько 1500 км;
  • практична стеля: 18 000 м;
  • озброєння: ракети "повітря-повітря" Р-73, Р-27 (дальність до 130 км);
  • може нести різні ракети "повітря-земля" та бомби.

3. Су-25:

  • максимальна швидкість: 950 км/год;
  • бойовий радіус: близько 750 км;
  • практична стеля: 7000 м;
  • озброєння: різні некеровані ракети, бомби, можливо керовані ракети малої дальності.

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4. Су-24:

  • максимальна швидкість: 1700 км/год;
  • бойовий радіус: до 1050 км;
  • практична стеля: 11 000 м;
  • озброєння: різні бомби та ракети, включаючи керовані ракети "повітря-земля" з дальністю до 200 км.

5. F-16 Fighting Falcon - багатоцільовий винищувач:

  • максимальна швидкість: близько 2120 км/год;
  • бойовий радіус: 550 км;
  • стеля: 15 240 м;
  • двигун: один турбореактивний;
  • екіпаж: 1 пілот.

Можливе озброєння:

  • ракети "повітря-повітря": AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;
  • ракети "повітря-земля": AGM-65 Maverick;
  • керовані бомби: GBU-12 Paveway II, JDAM;
  • 20-мм гармата M61 Vulcan.

Дальність поразки залежить від типу озброєння, наприклад:

  • AIM-120 AMRAAM: до 160 км;
  • AGM-65 Maverick: 22-27 км.

***

Україна, як пише The Economist, нібито вже отримала 10 винищувачів F-16 і до кінця року їхня кількість зросте до 20 (!), повідомив британський журнал.

Загалом Україна зможе розраховувати на 79 винищувачів F-16.

***

На жаль, зараз складно оцінити, як вплине на перебіг бойових дій поява 10 F16.

Однозначно, вони стануть пріоритетними цілями ворога, а така мала кількість скоріш за все не змінить розташування сил.

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Однак можна спрогнозувати як вони можуть бути використані:

  1. Інтеграція F16 в наявну систему ППО (збитих ракет буде ще більше).
  2. Використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Патріотами).
  3. Застосування для підтримки наземних операцій.
  4. Проведення розвідувальних місій.

У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ.

F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.

Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 км.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.

У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад над Су-27/30 та МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 та МіГ -35

Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:

  • командні пункти ворога;
  • склади боєприпасів та палива;
  • радіолокаційні станції;
  • мости та інші елементи інфраструктури;
  • бронетехніка (танки, БМП, БТР);
  • артилерійські установки.

Що ж.

Поки що рано робити висновки.

Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил.

Одне очевидно. Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.

А це означає:

  • підтримки з повітря російської армії буде менше;
  • менше буде пусків КАБів та тих, хто їх запускає;
  • зросте кількість збитих повітряних цілей Росії;
  • зросте кількість знищених штабів та складів;
  • українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
Війна з Росією
F-16
зброя для України
Авіація
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