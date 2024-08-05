Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих переконаний, що після отримання літаків F-16 Україна в майбутньому зможе розраховувати на постачання винищувачів F-35
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про 128 літаків, які нам потрібно, то не виключено, що це можуть бути не тільки винищувачі F-16. Зокрема, Mirage-2000/5, а також Grippen. Зараз не можна щось із впевненістю виключати. Однак варто зазначити, що Україна буде невпинно переозброюватися на літаки західного зразка. Ми поступово будемо отримувати технологію підтримання їх бойового циклу та виготовлення засобів до них", - пояснив Рябих.
За словами експерта, після отримання літаків F-16 Україна буде рухатись у напрямку постачання інших сучасних літаків.
"З часом ПС України будуть переведені на єдиний тип літака. Цілком імовірно, що це буде той же винищувач 5-го покоління F-35. Я не маю сумнівів, що в майбутньому ми отримаємо літаки F-35. Оскільки в літаках не йдеться про тактику - це про стратегію. Тому якщо ми вже отримали F-16, то наші пілоти будуть рухатись до того, щоб опановувати інші західні літаки. З огляду на геополітичне положення України ми будемо продовжувати отримувати новітню західну зброю", - додав він.
- 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.
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