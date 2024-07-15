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Ми заручники "менеджменту ескалації": авіаексперт Криволап розповів, коли та скільки F-16 отримає Україна

15 липня, 2024 понедiлок
11:58
Війна з Росією F-16

Костянтин Криволап, авіаційний експерт, вважає, що перших шість літаків F-16 з'являться в Україні не раніше жовтня-листопада цього року

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, F-16 прибудуть не скоріше, ніж жовтень-листопад, тому що це пов'язано з навчанням наших пілотів. У нас всього навчається 20 пілотів, тому ми не зможемо літати на 24 літаках. Думаю, що з початку буде поставлено нам 6 літаків, потім ще 6, щоб зробити ескадрилью. Пізніше, можливо, ще буде зроблена ескадрилья на американський кшталт, у них ескадрилья 18 літаків. На мій погляд, це все, що ми можемо отримати у цьому році. Чому ми F-16 отримуємо не так швидко? Скоріше це пов'язано з самою концепцією "менеджменту ескалації" пана Саллівана (радник з нацбезпеки США - ред.), який вважає, що нам ще не прийшов час, що ми дуже швидко біжимо", - прокоментував авіаційний експерт.

За його словами, ця концепція була розроблена ще при Обамі (президент США 2009-2017 рр. – ред.), результати якої відомі. І те, що Україна зараз не отримала шведські літаки Gripen, – та сама ситуація, бо якби були Gripen, то було б не зрозуміло, чому не отримуються F-16.

"Тобто ми зараз, на жаль, стали заручниками цього так званого менеджменту ескалації. Тому нам треба мати якомога більше свого озброєння, безпілотників, ракет, щоб показувати пану Саллівану, що ескалація може бути керована і з нашого боку. Щодо застосовування літаків F-16 на лінії бойового зіткнення, то спочатку має запрацювати ансамбль з пілотів, технічного персоналу та працівників аеродромів ", - зауважив Костянтин Криволап.

Теги:
Україна
зброя
F-16
допомога Україні
зброя для України
Авіація
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