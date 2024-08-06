Нічна атака РФ: українська ППО збила 4 ракети і 15 "шахедів"
У ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі окупанти запустили 4 балістичні ракети "Іскандер-М" по Київщині із Воронезької області РФ, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря.
До того ж росіян атакували 16-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущеними із мису Чауда у Криму та Курська у РФ.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.
Так, у результаті протиповітряного бою оборонці неба збили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
- Ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Одещині.
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