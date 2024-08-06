Нічна атака РФ: українська ППО збила 4 ракети і 15 "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Зазначається, що цієї ночі окупанти запустили 4 балістичні ракети "Іскандер-М" по Київщині із Воронезької області РФ, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря.

До того ж росіян атакували 16-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущеними із мису Чауда у Криму та Курська у РФ.



Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.



Так, у результаті протиповітряного бою оборонці неба збили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.