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Нічна атака РФ: українська ППО збила 4 ракети і 15 "шахедів"

Світлана Кравченко
6 серпня, 2024 вiвторок
08:17
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

У ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі окупанти запустили 4 балістичні ракети "Іскандер-М" по Київщині із Воронезької області РФ, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря.

До того ж росіян атакували 16-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущеними із мису Чауда у Криму та Курська у РФ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

Так, у результаті протиповітряного бою оборонці неба збили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

  • Ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Одещині.
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
ракетний удар
крилата ракета
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