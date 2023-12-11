Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном

Про це Зеленський повідомив у telegram.

За словами Зеленського, він розпочав візит до США із зустрічі з Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США.

"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав Зеленський.