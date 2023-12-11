Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном
У понеділок, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Вашингтону та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За словами Зеленського, він розпочав візит до США із зустрічі з Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США.
"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав Зеленський.
- 11 грудня у Вашингтоні Володимир Зеленський планує зустрітися з головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
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