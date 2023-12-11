Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном

Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном

11 грудня, 2023 понедiлок
20:40
Світ Володимир Зеленський, Чарльз Браун та Ллойд Остін

У понеділок, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Вашингтону та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Про це Зеленський повідомив у telegram

За словами Зеленського, він розпочав візит до США із зустрічі з Ллойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США.

"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав Зеленський. 



 
Володимир Зеленський
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога США Україні
Читайте також:
блокада кордону
10 грудня, 2023 неділя
До Польщі залізницею прибули перші українські фури
Заставка Княжицький. Політика
10 грудня, 2023 неділя
Зрада скасовується. ЄС підтримав українських перевізників, США нададуть допомогу
11 грудня, 2023 понедiлок
РФ ударила по Києву, є постраждалі. Ігнат пояснив, чому тривогу дали після вибухів
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 грудня
20:26
Кривбас - Зоря
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 656-го дня війни: Британія передасть два кораблі  Sandown ВМС України, наші дрони нищать логістику ворога, а в Криму дефіцит пального
20:00
OPINION
Христина Бердинських
"Хтось мусить зіпхнути руїни на узбіччя доріг..."
19:59
Огляд
Дональд Туск
Новий прем’єр Польщі: хто такий Дональд Туск
19:56
Оновлено
Дональд Туск
Польський сейм обрав Дональда Туска прем’єр-міністром
19:34
військові, ЗСУ
Підрозділ ПК "Схід" мінусував дві ворожі ракети, біля Авдіївки Сили оборони відбили 36 атак: ситуація на фронті
19:24
У ДТП під Харковом загинули волонтер і його вагітна дружина, ще двоє людей травмовані
19:11
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Питання скасування угоди про Чорноморський флот досі не розглянули в Конституційному Суді, - нардеп Арʼєв
18:58
МВФ
Зеленський планує зустрітися з головою МВФ у Вашингтоні
18:56
премія "Золотий глобус"
Серед лідерів "Оппенгеймер" і "Барбі": оголошено номінантів кінопремії "Золотий глобус – 2024"
18:32
Рустем Умєров
Умєров "відверто поспілкувався" з міністром оборони Угорщини й запросив його до Києва
18:20
Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову
Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, обрали запобіжний захід
18:08
ФСБ заявила, що за рік затримала у Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби
18:07
Метро "Деміївська" (Київ")
У Києві тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"
18:01
Інтерв’ю
Ярослав Юрчишин
Чому єдиний телемарафон не працює. Розмова з головою комітету Ради зі свободи слова Ярославом Юрчишиним
18:00
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації відбудеться
17:57
Олександр Шовковський
Шовковський офіційно став головним тренером "Динамо"
17:11
Латвія
Латвійську компанію підозрюють у постачанні до РФ обладнання для військового виробництва
17:00
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 1:1 (10 грудня 2023 року)
"Динамо" переграло "Оболонь". Результати та розклад 17-го туру УПЛ
16:59
Оновлено
У Києві стався обвал опорної стіни для утримання ґрунту: загинула людина, трьох поранено
16:54
Руслан Володін
На фронті загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін, який долучився до створення "Захара Беркута", "Кіборгів" і "Сторожової застави"
16:45
свиня
Українці у 2023 році почали їсти менше свинини: що споживали натомість
16:33
Ціни на пальне АЗС
У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит пального, – ЦНС
16:20
Швеція Україна
Швеція надасть понад $133 млн на підтримку України взимку
16:14
корупція, суд
Україна на конференції у США представить цифрові інструменти із запобігання корупції
16:05
OPINION
Орест Сохар
Для чого Зеленський летить у США
15:53
окупанти
Вартість виїзду з російської окупації сягає 20-30 тис. грн за людину, – Федоров
15:46
Німеччина
Німеччина підтвердила збільшення військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році
15:34
Ексклюзив
В атаки на Авдіївку противник відправляє піхоту без автоматів та бронежилетів, - "Легіон Свободи"
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
Херсон
Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені
15:14
Google
Графіки відключення світла, калій йодид і Пригожин: що найчастіше гуглили українці у 2023 році
15:08
Ексклюзив
ЗСУ, війна
"Погода на нашому боці": військовослужбовець Тимочко спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку на лівобережжі Херсонщини
15:00
Давид Арахамія
Арахамія заявив про велику кількість нардепів, які хочуть скласти мандат
14:42
На кордоні з Польщею почали розблоковувати рух вантажівок
14:29
Ілля Кива
"Деталі операції - після перемоги": СБУ про ліквідацію Киви
14:20
ХАМАС напав на Ізраїль
Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС запровадити спеціальну схему санкцій проти ХАМАСу
14:04
OPINION
Лариса Волошина
Бразильський Лула дочекався свого бумеранга в Гаяні
14:00
Дмитро Кулеба
Питання щодо відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС ще не вирішене, - Кулеба
13:27
Леонід Кучма
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV