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Зеленський планує зустрітися з головою МВФ у Вашингтоні

11 грудня, 2023 понедiлок
18:58
Світ МВФ

11 грудня президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні

Про це повідомляє Bloomberg.

Речниця МВФ підтвердила заплановану зустріч Зеленського із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Водночас очікується, що МВФ затвердить новий транш у розмірі $900 млн для України.

Зазначається, що Зеленський прибув до Вашингтона на початку дня перед запланованими переговорами з президентом Джо Байденом та лідерами Конгресу США в рамках спроби розблокувати близько $60 млрд військової допомоги, яку затримують республіканці.

Програма МВФ: що відомо

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.

З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.

Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.

А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.

Вже у жовтні команда МВФ прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

3 жовтня голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

Україна
МВФ
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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