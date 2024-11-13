З Костянтинівки евакуювали три родини з 4 дітьми: в місті ще залишаються 38 неповнолітніх
Поліцейські вивезли з Костянтинівки Донецької області ще три родини з чотирма дітьми. На евакуйованих уже чекає житло у більш безпечних регіонах України
Про це повідомила пресслужба поліції області.
За даними правоохоронців, лише за перші дні листопада росіяни скинули на Костянтинівку близько 10 авіабомб. Також ворог здійснював артобстріли й вдавався до ракетних атак. Виїхати з небезпеки людям допомагають евакуаційні групи поліції Костянтинівки, а також екіпаж поліції Бахмута "Білий янгол".
Серед евакуйованих – 14-річний Євген із мамою, їх вивезли на Дніпропетровщину.
Батько хлопчика три місяці тому дістав важкі травми внаслідок ракетного удару по супермаркету, в якому працював. На чоловіка впала стіна, він залишився живим лише тому, що його швидко дістали з-під завалів. Родина спершу хотіла дочекатися одужання батька, але після прильоту ворожого снаряда біля будинку дитину вирішили вивезти якнайшвидше.
"Дві подружки, дві Насті, 14 та 15 років, евакуюються разом. З ними – мами та брат старшої дівчинки. За декілька днів хлопцю виповниться 13 років, свій день народження він зустріне на новому місці", - розповіли в поліції про інших евакуйованих.
Людям нададуть будинок на дві родини в столиці.
"З собою сестра та брат взяли скрипку, бо планують продовжувати займатись музикою", - поділилися зворушливою деталлю поліцейські.
До повномасштабного вторгнення РФ у Костянтинівці проживали 14,6 тис. дітей. Наразі в місті залишаються 38 неповнолітніх.
- Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини 13 листопада загинули дві людини, семеро дістали поранення. Серед них – четверо поранених у Костянтинівці. Туди РФ скинула три авіабомби.
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