На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 людини, 7 отримали поранення
Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини в середу, 13 листопада, загинули дві людини, семеро отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, а також пошкодили адмінбудівлю й автомобіль. Крім того, в Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранення отримали двоє людей.
До того ж у Костянтинівці чотири людини отримали поранення різного ступеня. У місті також пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, три лінії електропередач і газогін. Крім того, у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.
Очільник ОВА наголосив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, та закликав мешканців евакуюватися.
- Наразі в Покровській громаді на Донеччині залишаються 246 дітей, а із Курахового та інших населених пунктів Курахівської громади усіх неповнолітніх евакуювали.
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