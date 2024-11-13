На Донеччині через ворожі обстріли загинули 2 людини, 7 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, а також пошкодили адмінбудівлю й автомобіль. Крім того, в Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранення отримали двоє людей.

До того ж у Костянтинівці чотири людини отримали поранення різного ступеня. У місті також пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, три лінії електропередач і газогін. Крім того, у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.

Очільник ОВА наголосив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, та закликав мешканців евакуюватися.