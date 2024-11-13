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У Покровській громаді на Донеччині залишається 246 дітей, з Курахівської усіх дітей евакуювали

Катерина Ганжа
13 листопада, 2024 середа
15:37
Війна з Росією діти війна

Наразі у Покровській громаді на Донеччині залишаються 246 дітей, а із Курахового та інших населених пунктів Курахівської громади усіх неповнолітніх евакуювали

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону. 

Про евакуацію

"Нині у Покровській громаді залишається 17 тис. людей, 246 дітей. У Покровську 11 тис. людей і 49 дітей. Що стосується Курахового, 1300 людей залишаються в громаді й близько 700-800 людей у самому місті. Усіх дітей вивезли", - розповів Філашкін.

Він також повідомив, що усіх дітей раніше евакуювали і з населених пунктів, що розташовані нижче від Курахівського водосховища. 

"Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому було 55 млн куб. м води. 20 млн куб. м витекли за межі Курахівського водосховища. Підтоплень населених пунктів немає, загрози для населення, що залишилося в тих маленьких селищах, теж немає. Дітей ми всіх вивезли завчасно",  - зазначив очільник ОВА.

Філашкін наголосив, що примусової евакуації з прифронтових громад немає, вона діє лише для сімей з дітьми, але поширюється на всю область.

"Але, на жаль, є також випадки, коли батьки об'їзними шляхами заїжджають самі й завозять дітей у небезпечні місця. Також були випадки по Великій Новоселівці, і по Кураховому, і по Торецькій громаді. Провели відпрацювання з поліцією, Службою безпеки... щоб до лінії фронту не пускати людей з дітьми", - зазначив очільник ОВА.

За інформацією Вадима Філашкіна, за добу з Донецької області з лінії фронту евакуювали 214 мирних жителів, зокрема десятьох дітей, а у тих, хто залишився в прифронтових громадах, "бажання виїжджати не було".

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Про забезпечення продуктами і гуманітарною допомогою

Вадими Філашкін повідомив, що наразі до Курахового, Торецька, Часового Яру та Великої Новоселівки заїхати "майже неможливо", а мирні мешканці, які залишилися там, "прийняли для себе певне рішення вже завчасно". 

"Вони зробили запаси їжі, запаси питної води, запаси медикаментів і засобів гігієни. Вони знали, що залишатимуться й зробили певні запаси. Але вони не розуміють: коли приходить ворог, він знищує повністю людський ресурс і забере ті продукти харчування й використовуватиме їх у власних цілях", - наголосив Філашкін.

  • Наразі 33,1 тис. дітей у Донецькій області мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Донеччина
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