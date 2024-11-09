Понад 33 тисячі дітей на Донеччині мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

"Наразі в області загальна кількість дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, майже 33,1 тис., з них 3,0 тис. дітей мають статус ВПО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році органи соцзахисту населення Донецької області нарахували внутрішньо переміщеним особам допомогу на суму 1774,7 млн грн, з них 122,2 млн грн – у жовтні.