Понад 33 тисячі дітей на Донеччині мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій
Наразі 33,1 тис. дітей у Донецькій області мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Про це повідомили в Донецькій ОВА.
"Наразі в області загальна кількість дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, майже 33,1 тис., з них 3,0 тис. дітей мають статус ВПО", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2024 році органи соцзахисту населення Донецької області нарахували внутрішньо переміщеним особам допомогу на суму 1774,7 млн грн, з них 122,2 млн грн – у жовтні.
- У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей разом з їхніми батьками або іншими законними представниками, наразі залишаються ще 177 родин, які виховують 234 дитини.
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