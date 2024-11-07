У населених пунктах Донеччини, де оголошено примусову евакуацію, залишаються 234 дитини

Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Укрінформ.

"Додалося (до 10 населених пунктів, - ред.) у нас ще сім населених пунктів Великоновоселківської сільської територіальної громади, де оголосили примусову евакуацію – це села Андріївка, Богатир, Олексіївка, Зелений Кут, Костянтинопіль, Улакли і Отрадне. Станом на сьогодні залишаються перебувати тепер у 17 населених пунктах 234 дитини, це 177 сімей", - зазначила Рижакова.

За її словами, найбільше дітей, як і раніше, залишається в населених пунктах Костянтинівської та Покровської міських тергромад.

"У Лиманській міській територіальній громаді так і залишається одна дитина, це одна сім’я. В Іллінівській сільській тергромаді – 19 дітей, це 15 сімей. У Костянтинівській міській територіальній громаді, а саме у місті Костянтинівка залишаються 76 дітей, це 73 сім’ї. У Покровській міській територіальній громаді залишається 99 дітей, це 63 сім’ї", - розповіла Юлія Рижакова.

Вона уточнила, що у Покровській громаді в самому місті Покровськ залишаються 51 дитина, це 33 сім’ї, і в місті Родинське – 48 дітей, це 30 сімей. Також у семи населених пунктах Великоновоселківської сільської територіальної громади залишаються 39 дітей, це 25 сімей.

За словами Рижакової, евакуація у примусовий спосіб дітей з родинами, яка була розпочата на Донеччині з 7 квітня 2023 року, не припиняється. За останній тиждень з регіону евакуювали ще 217 дітей, які виховуються у 170 сім’ях.