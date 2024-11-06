На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються близько 61 тис. жителів, з них 580 - діти

Про це повідомив глава відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

"В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, а це у 19 громадах, залишається близько 61 тис. осіб, з яких 580 дітей", - розповів він.

Також Петлін нагадав, що на Донеччині до зони активних бойових дій належать Покровська, Торецька, Бахмутська, Часояворська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська громади.