У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина
У Покровську на Донеччині, з якого триває евакуація, залишаються 11,5 тис. українців, серед них 51 дитина. Загалом у громаді живуть 18 тис. людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську - 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста – це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими", - розповів він.
За словами Філашкіна, у Покровську працює "самий мінімум для підтримання людей у місті", зокрема деякі магазини й відділення Укрпошти.
Водночас начальник ОВА підкреслив, що в місті є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, коли росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й FPV-дронами. Філашкін вкотре закликав людей виїжджати.
- 30 жовтня повідомлялось, що в Покровську заблокують лише певні ділянки міста. Це пов’язано із підготовкою населеного пункту до оборони.
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