Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина

У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина

Дар'я Куркіна
6 листопада, 2024 середа
17:08
Суспільство

У Покровську на Донеччині, з якого триває евакуація, залишаються 11,5 тис. українців, серед них 51 дитина. Загалом у громаді живуть 18 тис. людей

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську - 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста – це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими", - розповів він.

За словами Філашкіна, у Покровську працює "самий мінімум для підтримання людей у місті", зокрема деякі магазини й відділення Укрпошти.

Водночас начальник ОВА підкреслив, що в місті є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, коли росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й  FPV-дронами. Філашкін вкотре закликав людей виїжджати.

  • 30 жовтня повідомлялось, що в Покровську заблокують лише певні ділянки міста. Це пов’язано із підготовкою населеного пункту до оборони.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
Донеччина
Донецьк
Покровськ
Читайте також:
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Автор Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
вибори у США
Автор Олена Будько
6 листопада, 2024 середа
Вибори в США: американці обрали 47-го президента. Текстовий онлайн
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
17:55
Відключення світла
Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики
17:48
Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі
Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста
17:44
Упаковка для курячих яєць
Оригінальні способи використання упаковки з-під яєць: топ-6 ідей
17:37
Трамп
Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
17:30
евакуація
На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
17:30
Огляд
ракета FZ275 LGR
Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням
17:22
Джо Байден
Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News
17:10
Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
17:07
Олександр Усик
Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика
17:06
Прапор США
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
16:56
Ексклюзив
Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express
16:55
У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині
16:54
Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги
16:48
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів
16:27
Оновлено
Війна з Росією
З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб
16:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
16:24
Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
16:24
Марк Рютте
Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту
16:20
Заявки на Нацвідбір Євробачення-2025 прийматимуть до 10 листопада
16:04
Друга частина гри Hogwarts Legacy буде повʼязана з серіалом HBO про Гаррі Поттера
16:02
OPINION
Трамп повертається. Чи варто лізти у помиральну яму після тріумфу республіканців?
16:00
Росія з КНДР
Російська рада федерації ратифікувала договір про партнерство з КНДР
15:55
Укренерго
Укренерго зупиняє платежі за "зеленими" облігаціями до реструктуризації боргу
15:50
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Прем'єр Швеції Крістерссон назвав ризик для України від обрання Трампа президентом США
15:36
Оновлено
росія, санкції
МЗС РФ і речник Путіна Пєсков прокоментували обрання Трампа президентом США
15:22
паранджа
У Швейцарії 1 січня почне діяти заборона на носіння паранджі в громадських місцях
15:00
Російський комплекс РЕБ "Палантин"
Росіяни перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною, - "Атеш"
14:37
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Рейнольдс пише сценарій фільму, в якому возз’єднається з Джекманом і режисером "Дедпула і Росомахи" Шоном Леві
14:35
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Ведуть орієнтований на результат діалог", - Сибіга про перспективи співпраці Зеленського з Трампом
14:26
Збір на шини для роти "Очі" 120 ОРП
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
Депортував 15 дітей з ТОТ до Анапи: в Україні заочно оголосили підозру командиру бригади армії РФ
14:15
Оновлено
Дональд Трамп
Зеленський, Орбан, Макрон, Шольц і Стармер: світові лідери вітають Трампа з перемогою на виборах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV