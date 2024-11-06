У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

"У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську - 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста – це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими", - розповів він.

За словами Філашкіна, у Покровську працює "самий мінімум для підтримання людей у місті", зокрема деякі магазини й відділення Укрпошти.

Водночас начальник ОВА підкреслив, що в місті є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, коли росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й FPV-дронами. Філашкін вкотре закликав людей виїжджати.