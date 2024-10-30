Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд
У середу, 30 жовтня, стало відомо, що місто Покровськ Донецької області невдовзі повністю заблокують на в'їзд і виїзд
Про це в етері телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.
У МВА закликали жителів Покровська евакуюватись до блокування міста. За словами Добряка, у населеному пункті залишається майже 12 тис. людей, серед них 55 дітей.
"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", — наголосив Сергій Добряк.
Невдовзі місто Покровськ заблокують на вʼїзд і виїзд. Російські війська перебувають у 6,7 км від населеного пункту.
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