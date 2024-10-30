Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд

Про це в етері телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.

У МВА закликали жителів Покровська евакуюватись до блокування міста. За словами Добряка, у населеному пункті залишається майже 12 тис. людей, серед них 55 дітей.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", — наголосив Сергій Добряк.

Невдовзі місто Покровськ заблокують на вʼїзд і виїзд. Російські війська перебувають у 6,7 км від населеного пункту.