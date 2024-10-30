На Покровсько-Курахівському напрямку окупанти зосередили близько 120 тис. військ, - військовий експерт Жмайло

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"На щастя, інформація про те, що фронт посипався, не відповідає дійсності. Керованість військ не втрачена, але є величезна чисельна перевага ворога. Для порівняння, на півдні, включаючи Крим, Херсонську та Запорізьку області, зосереджено близько 200-тисячне угруповання, яке постійно намагається покращити своє тактичне становище. На Покровсько-Курахівському напрямку, на вузькій смузі, вони зосередили разом з резервами близько 120 тисяч. Незважаючи на те, що в ЗСУ покращилася ситуація з артилерійськими засобами, різниця скорочується один до двох, дуже важко бити по російській піхоті, і дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони дається взнаки", - повідомив він.

Водночас ЗСУ продовжують вести активну оборону. Відступаючи, наносять ворогу великі втрати, - сказала Жмайло.

"В надскладних умовах ЗСУ намагаються тримати оборону. Зараз відбувається перекидання резервів на найгарячіші напрямки. Наприклад, якщо рухатися з півночі на південь, то Торецьк посилюється 14-м полком сил безпілотних систем. На північ від Курахівського водосховища мають прибути окремі підрозділи 128-ї бригади, а також підрозділи президентської бригади. Ситуація залишається вкрай важкою. Головне завдання — просування в Богоявленці та сусідніх напрямках. Росіяни намагаються прорватися до траси Н15, щоб перекрити основну артерію постачання українських військ, які тримають оборону в Кураховому. В Селидовому окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення, щоб потім розгортати наступ безпосередньо до самого міста Покровська", - розповів військовий експерт.