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З початку доби на фронті відбулося 104 ворожі атаки. Росіяни зосередились на Куп’янському та Курахівському напрямках

Влад Дідусь
29 жовтня, 2024 вiвторок
16:55
Війна з Росією Торецьк, Донеччина, війна

Російські терористи 104 разів з початку доби, 29 жовтня, наступали по лінії фронту. Найактивніше РФ атакує на Куп’янському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 29 жовтня.

Від російських авіаударів продовжують страждати прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, скинули при цьому 5 керованих авіабомб. 

Від артилерійських ударів сьогодні постраждали низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Волфине, Тур’я, Басівка, Мхи, Ободи, Журавка. 

Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів застосувавши 17 КАБів по Курській області.

Ситуація на фронті

"За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 104. Основні зусилля окупанти прикладають на Куп’янському та Курахівському напрямках, де провели половину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках", - пише Генштаб.

  • На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.
  • 22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Торського, Загризового та Лозової. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Тернів тривають 12 боєзіткнень. 
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини та Ямполівки. З початку доби українські воїни відбили уже 5 атак. 
  • На Сіверському напрямку противник атакував в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Званівка, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаударів 4 КАБами по Сіверську та двома - по Різниківці.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили 2 штурмові дії поблизу Ступочок. Наразі триває атака окупантів.
  • На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька та Щербинівки.
  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 11 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове та Вишневе. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 9 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.
  • Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку, загарбники 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зоряне, Курахівка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка та Трудове.
  • На Времівському напрямку загарбники провели 6 атак позицій українських військ поблизу Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. 4 боєзіткнення тривають.
  • На Оріхівському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Новоандріївка.
  • На Придніпровському напрямку ворог здійснив безрезультатну спробу штурму позицій українських підрозділів. Некерованими авіаракетами обстріляв Львове.
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