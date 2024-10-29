З початку доби на фронті відбулося 104 ворожі атаки. Росіяни зосередились на Куп’янському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 29 жовтня.

Від російських авіаударів продовжують страждати прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, скинули при цьому 5 керованих авіабомб.

Від артилерійських ударів сьогодні постраждали низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Волфине, Тур’я, Басівка, Мхи, Ободи, Журавка.

Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів застосувавши 17 КАБів по Курській області.

Ситуація на фронті

"За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 104. Основні зусилля окупанти прикладають на Куп’янському та Курахівському напрямках, де провели половину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках", - пише Генштаб.