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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових

Світлана Кравченко
30 жовтня, 2024 середа
07:46
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України відмінусували ще понад 1500 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки

Зміст

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.10.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
 
  • особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 9137 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,
  • артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
  • РСЗВ – 1242 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 986 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.
 
Дані уточнюються.

 

Теги:
Новини
військові
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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