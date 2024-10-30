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Армія РФ за добу на фронті втратила 8 танків, 28 артсистем і 1560 військових
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України відмінусували ще понад 1500 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,
- танків ‒ 9137 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 433 (+29) од,
- артилерійських систем – 19 955 (+38) од,
- РСЗВ – 1242 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 986 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3567 (+1) од.
Дані уточнюються.
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