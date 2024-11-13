Якщо росіяни захоплять Курахове, то почнуть наступ на Покровськ, який наразі відклали, - військовий оглядач Попович

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Курахове перебуває в кишені. Константинополь - це населений пункт, який розташовано на трасі Курахове-Запоріжжя, тобто західніше від Курахового. Саме туди зараз спрямовані намагання ворожого просування з півдня. Відстань від Константинополя до Курахового становить близько 15 кілометрів", - зауважив Попович.

За словами військового експерта, якщо росіяни захоплять Курахове і змусять нас звідти відійти, тоді вони будуть перекидати підкріплення, і вже очевидно настане черга Покровська.

"Покровськ відкладено на той час, якщо ворог виконає завдання щодо Курахового. Прогнозувати, коли це може статися, не буду, але якщо ворог зможе виконати завдання щодо Курахового, тоді почнеться наступ на Покровськ", - припустив Попович.