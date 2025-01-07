"Усе буде дуже добре": Трамп заявив, що йому вдасться порозумітися з Сі Цзіньпіном
Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що вже мав контакти з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, та висловив упевненість, що політикам вдасться порозумітися
Про це пише Reuters.
"Ми вже говорили. Ми говорили через їхніх представників", - сказав Трамп в інтерв'ю Х'ю Г'юітту.
Він описав Сі як сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї.
Трамп заявив, Китай обкрадає США в економічному плані, але разом з цим додав: "Я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре. Але це має бути вулиця з двостороннім рухом".
Водночас у МЗС Китаю заявили, що надають великого значення висловлюванням Трампа. У відомстві також наголосили що готові сприяти "стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних та торгівельних взаємин".
Речник МЗС Китаю Го Цзякунь не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін, однак наголосив, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.
- Нагадаємо, раніше Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію у січні 2025 року.
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