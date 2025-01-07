Columbia Pictures і Sony PlayStation працюють над екранізацією відеогри Horizon Zero Dawn
Студія Sony розробляє екранізацію рольової відеогри Horizon Zero Dawn, проєкт спершу планувалося втілити як серіал для Netflix
Про це пише Variety.
Представники Sony під час пресконференції повідомили, що Columbia Pictures і Sony PlayStation працюють над екранізацією рольової відеогри з елементами Horizon Zero Dawn. Проєкт спершу розроблявся як серіал для Netflix.
За словами керівника PlayStation Productions Асада Кізільбаша, жодних інших подробиць про проєкт поки не розкривається, окрім того, що два підрозділи Sony співпрацюють над екранізацією.
Horizon Zero Dawn — відеогра в жанрі Action/RPG, розроблена студією Guerrilla Games і видана Sony Interactive Entertainment у 2017 році для PlayStation 4.
Події гри переосмислені в Lego Horizon Adventures, реліз якої відбувся у 2024 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.7Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе