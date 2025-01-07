Columbia Pictures і Sony PlayStation працюють над екранізацією відеогри Horizon Zero Dawn

Про це пише Variety.

Представники Sony під час пресконференції повідомили, що Columbia Pictures і Sony PlayStation працюють над екранізацією рольової відеогри з елементами Horizon Zero Dawn. Проєкт спершу розроблявся як серіал для Netflix.

За словами керівника PlayStation Productions Асада Кізільбаша, жодних інших подробиць про проєкт поки не розкривається, окрім того, що два підрозділи Sony співпрацюють над екранізацією.

Horizon Zero Dawn — відеогра в жанрі Action/RPG, розроблена студією Guerrilla Games і видана Sony Interactive Entertainment у 2017 році для PlayStation 4.

Події гри переосмислені в Lego Horizon Adventures, реліз якої відбувся у 2024 році.