"Немає дієвих пропозицій": політолог-міжнародник пояснив, чому спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну
Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь вважає, що Кіт Келлог відклав візит до Києва до інавгурації, оскільки в адміністрації Трампа розуміють, що швидко розв'язати питання війни не вийде
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав поїздку в Україну до інавгурації, і це логічно. Тому що в адміністрації новообраного президента є розуміння того, що швидко розв'язати питання російсько-української війни не вийде", - зазначив Левусь.
Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" також додав, що дієвих пропозицій щодо того, як війна може закінчитися, у Вашингтоні теж немає. Тож природно, що візит Келлога відкладається до інавгурації.
"Звичайно, було б краще, якби візит Келлога відбувся до інавгурації Трампа, бо Україні треба використовувати всі можливості, щоб зміцнити свою позицію, але драматизму у відкладанні цього візиту немає", - наголосив Левусь.
- 27 листопада стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
- У середині грудня майбутній спецпредставник Трампа Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.
- Згодом Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент".
- 19 грудня Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України. Це мало відбутися до інавгурації обраного президента США.
- Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа.
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