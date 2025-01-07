"Немає дієвих пропозицій": політолог-міжнародник пояснив, чому спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав поїздку в Україну до інавгурації, і це логічно. Тому що в адміністрації новообраного президента є розуміння того, що швидко розв'язати питання російсько-української війни не вийде", - зазначив Левусь.

Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" також додав, що дієвих пропозицій щодо того, як війна може закінчитися, у Вашингтоні теж немає. Тож природно, що візит Келлога відкладається до інавгурації.

"Звичайно, було б краще, якби візит Келлога відбувся до інавгурації Трампа, бо Україні треба використовувати всі можливості, щоб зміцнити свою позицію, але драматизму у відкладанні цього візиту немає", - наголосив Левусь.