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Головна Війна з Росією "Немає дієвих пропозицій": політолог-міжнародник пояснив, чому спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну
Ексклюзив

"Немає дієвих пропозицій": політолог-міжнародник пояснив, чому спецпредставник Трампа Келлог відклав поїздку в Україну

Оксана Ліховід
7 січня, 2025 вiвторок
12:51
Війна з Росією Вибори в США. Застравка спецпроєкту Еспресо

Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь вважає, що Кіт Келлог відклав візит до Києва до інавгурації, оскільки в адміністрації Трампа розуміють, що швидко розв'язати питання війни не вийде

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав поїздку в Україну до інавгурації, і це логічно. Тому що в адміністрації новообраного президента є розуміння того, що швидко розв'язати питання російсько-української війни не вийде", - зазначив Левусь.

Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" також додав, що дієвих пропозицій щодо того, як війна може закінчитися, у Вашингтоні теж немає. Тож природно, що візит Келлога відкладається до інавгурації.

"Звичайно, було б краще, якби візит Келлога відбувся до інавгурації Трампа, бо Україні треба використовувати всі можливості, щоб зміцнити свою позицію, але драматизму у відкладанні цього візиту немає", - наголосив Левусь.

  • 27 листопада стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
  • У середині грудня майбутній спецпредставник Трампа Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців. 
  • Згодом Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент". 
  • 19 грудня Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України. Це мало відбутися до інавгурації обраного президента США. 
  • Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа.
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