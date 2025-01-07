Матюки. Облишимо морально-культурну складову. Але обсценна лексика від людини-лідера може мати місце у виняткових випадках. Як, наприклад, міністр закордонних справ Дещиця у 2014-му мав розрядити ситуацію під посольством РФ у Києві та назвав Путіна тим, ким він є. Якби посольство взяли штурмом, то винною була б вже Україна, оскільки Віденська конвенція не має двочитань. В умовах, коли ми зі зруйнованою армією дали б Путіну прямий casus belli, все могло обернутися інакше. Тому, тоді використання другого імені Путіна було виправдано. Читайте також: Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін Але суцільні матюки в інтерв’ю у кабінеті у спокійній атмосфері на фоні прапора і штандарта свідчать про невпевненість у собі людини, яка має керувати державою в найнебезпечніший момент. Цією лексикою невпевненість маскується, але ворог її прочитає.

Сенси. Тут ще гірше. Інфантилізм (всі навколо винні) з патерналізмом (нам мали дати) це точно не Черчилль. Розберемо по частинах, тезово.

1. "Партнери не допомогли перед вторгненням". Класичне перекладання відповідальності. Зеленського попереджали за пів року до того, проте він не зважав. Перед тим його монобільшість і уряд забирали гроші з оборони на дороги, бо у 2020-21 роках призначений ним міністр оборони Таран методично зривав державне оборонне замовлення. А пропозиція терміново дати 50 мільярдів на потреби оборони перед повномасштабною війною була названа "популізмом". То як мали поводити себе дорослі люди, коли бачили небажання керівництва України захищатися і чули промови про травневі шашлики? Читайте також: Чому Зеленський матюкається під час публічних інтерв'ю

2. "Кинули з Будапештським меморандумом". Для початку треба подивитись, як він написаний і що від України підписав Кучма у 1994 році. У разі загрози мають збиратись підписанти. З тексту випливає, що якщо всі не зібрались, значить збори не є чинними. Не Зеленський робив текст, але як мінімум двоє дипломатів (Олександр Чалий і Борис Тарасюк), які брали участь в роботі над документом, є не чужими для Офісу президента. Просто в цивілізованому світі процедура має значення для легітимності, а для України Будапештський меморандум має бути уроком — дивись, що підписуєш, щоб потім не шкодувати.

3. У частині питань про корупцію нічого нового: відкидання звинувачень і невизнання проблеми та захист своїх. Також знову спроба перевести стрілки на США — мовляв, наша корупція, то ваш лобізм. Ну, за такий "лобізм" в Америці сідають років на триста, у нас сідають в новесеньке авто люкс-класу. Читайте також: Жодних "але". Зеленський не має йти на другий термін 4. Білорусь. Лукашенко, звісно, мерзота. Та Зеленський мав би згадати, як у вересні 2019-го перед візитом Лукашенка в Житомир міністерство оборони повністю ліквідувало військову частину А0229 – танковий батальйон Десантно-штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області. Тоді Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі. Саме через Овруч російські війська вдерлись у напрямку Києва.