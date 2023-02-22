На Бі-Бі-Сі вийшла програма про російську експансію впродовж історії. Причому історія Росії там починається від 1340-х, від Московського князівства як васала Золотої Орди.

Це прям монументальне зрушення в західному сприйнятті. До цього завжди починали з Київської Русі. Вже ні.

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Ми живемо в унікальні часи, коли ми забираємо в Росії образ та бренд середньовічного Києва. Коли ми - раптово, але дуже наочно - довели істинність нашого бачення розвитку Східної Європи

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Ми живемо в унікальні часи, коли ми забираємо в Росії образ та бренд середньовічного Києва. Коли ми — раптово, але дуже наочно — довели істинність нашого бачення розвитку Східної Європи. Що ми і є та сама Київська Русь, жива та дуже обурена.

Як на мене, це наш головний здобуток. Ми перевідкрили Україну для Європи, що не вдавалося зробити буквально вісімсот років. Ми не просто довели власну суб'єктність, але й протягнули її на тисячу років назад. Довели, що ми — європейський народ не просто тут та зараз, і не з 1991 року, а що були ним завжди.

А я вам казав, що ми крутіші за покоління пращурів.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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