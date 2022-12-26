Певний астролог, якого у Києві вважають справжнім гуру, а, судячи з ресурсу, на якому опублікували інтерв'ю з ним, то не нехтують його думкою й у владних колах, заявив, що Путін вже кілька тижнів не виходить з медичного блоку свого бункера, а на публічних заходах присутні його двійники.

Дмитра Медвєдєва також можна вважати двійником російського диктатора, тим паче, що він офіційно виконував ці функції на посаді "президента" Росії, насправді ж – інфанта того ж таки Путіна, коли тому знадобилося відносно безтурботно оминути вимоги конституції про число термінів президентських каденцій.

Нинішньому ж заступникові очільника радбезу РФ Медвєдєву (а від сьогодні — ще й першому заступнику воєнно-промислової комісії Росії) настільки сподобалася ця роль, що він пробує систематично нагадувати про своє жалюгідне існування (бо ж ніхто не назве повноцінним життям паузи між алкогольним туманом). То напише щось у телеграм про ядерний апокаліпсис, то бовкне чергову маячню про амбіції Росії, то зліпить кулю самі знаєте з чого…

Кепські справи у самого Путіна. Він не бажає "здавати" свій генштаб зі Шойгу та Герасимовим, перед натиском партії "воєнкорів" – Пригожина, Кадирова та іже з ними

Цього разу Медвєдєв вийшов на значно вищий рівень, опублікувавши доволі об'ємний опус на сторінках офіційної "Российской газеты".

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Мабуть, у цьому є також свої причини. Перша з них – звична для рашистської пропаганди та офіційних речників мантра про "гарантії" для Росії, що означає насправді потребу паузи на українському фронті. Друга – кепські справи у самого Путіна, який, з одного боку, не бажає "здавати" свій генштаб зі Шойгу та Герасимовим, перед натиском партії "воєнкорів" – Пригожина, Кадирова та іже з ними.

Спочатку про "гарантії". Думаю, Путін втямив, що спроби проштовхнути цю ідею через своїх "корисних ідіотів" на Заході (серед них – і французький президент Макрон) не матимуть жодних наслідків. Ба більше, — реакція на "пропозицію" Макрона спричинила цілу хвилю настільки різких протестів, що в Європі навпаки ще серйозніше почали висловлюватися за посилення допомоги Україні для остаточної перемоги над Москвою.

Чи можуть бути гарантії, коли, прочитавши того ж Медвєдєва, розумієш: Москва вимагає їх для того, аби досягти цілей своєї "спецоперації"

Ну, бо поміркуймо, які можуть бути гарантії для бандитів, які перевернули світову шахівницю, порушили писані та неписані конвенції та угоди, накоїли купу воєнних злочинів? І чи можуть бути гарантії, коли, прочитавши того ж Медвєдєва, розумієш: Москва вимагає їх для того, аби досягти цілей своєї "спецоперації". "Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції (війни проти України. – Авт.) були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування. Сьогодні, крім нас, з цією місією не впоратися більше нікому", - сигналізує Заходу прохач гарантій Медвєдєв. "Нацизм поруч, та він не пройде", - медитує він, і доходить до логічного, на його думку, висновку: Росії потрібні гарантії він такого сусіда!

Але, увага, далі Медвєдєв, що оце кількома абзацами вище вів мову про гарантії для РФ, пише: "Нам говорити та домовлятися на Заході тепер – ні з ким, ні про що, та й не варто". Говорили-балакали, сіли й заплакали…

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А тепер про внутрішньоросійську логіку появи публікації заступника голови радбезу Росії. У Путіна кепські справи, і не тільки зі здоров'ям. Каскад відчутних поразок в Україні, вимушена мобілізація, щораз сильніший тиск на Кремль з боку радикалів мотивують тамтешніх ласих до влади персонажів. У Москві вже відкрито говорять про усунення підполковника КГБ від влади, про те, що він не здатен виконати те, що наобіцяв своєму електоратові, коли розпочинав війну проти України. Він може скільки завгодно жонглювати "соціологією", яка в його автократії виглядає фарсом, розводитись про 90 відсотків росіян, готових покласти життя за "родіну", але все це ілюзії. Понад мільйон "готових до ролі камікадзе" банально втекли з Росії, інстинктивно передчуваючи крах.

Путін зараз дуже схожий на відомого персонажа з популярного мультика – Машу, яка наробила збитків у барлозі ведмедя. Він своєю політикою спричинився до наразі глухого спротиву, який невдовзі може обернутися хаосом, громадянською війною та крахом недоімперії

Путін зараз дуже схожий на відомого персонажа з популярного мультика – Машу, яка наробила збитків у барлозі ведмедя. Він своєю політикою спричинився до наразі глухого спротиву, який невдовзі може обернутися хаосом, громадянською війною та крахом недоімперії.

А Медвєдєв, Пригожин, Кадиров і ще низка доволі "каламутних" суб'єктів зараз проводять кастинг на роль миролюбного ведмедя, який зможе дати лад у своєму лігві. Хоча "примирення" з "Машею" (Путіним), як у мультяшному сюжеті, навряд чи вийде.

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"Залишилося лише гидливе здивування: і ці люди серйозно вважають себе світовими лідерами, претендують на щось глобальне, мріють диктувати свою волю іншим?", - риторично запитує Медвєдєв у своїй статті. Варто було б озирнутися довкола: колишній зек і "пєтух" Пригожин, який отак, в умовах диктатури, легко відчиняє брами в'язниць і "тре" там щось на звичній "фєні" про війну; Кадиров, що продав батьківщину Москві за мільярдні дотації і тепер пожинає лаври тік-токерного генерала, Дугін – напівбожевільний співець смерті й тліну серйозно вважають себе рятівниками Росії?

Але "мєдвєдь", мабуть, не читатиме реакцій на його маразм. "Сяде на стакан" звично, вважаючи місію виконаною.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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