Медведєв заявив, що РФ хоче "гарантій максимальної безпеки для нормалізації ситуації"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для нормалізації ситуації Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки"
Про це повідомляє російське видання "Российская газета".
"Нові домовленості щодо роззброєння зараз нереальні і не потрібні. Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація. Якщо ж ми їх не отримаємо – напруга зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити", - сказав він.
За словами Медведєва, єдине, що сьогодні стримує "ворогів" РФ, – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".
"Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було – удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію, з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису – з іншого", – заявив він.
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