Медведєв заявив, що РФ хоче "гарантій максимальної безпеки для нормалізації ситуації"

Про це повідомляє російське видання "Российская газета".

"Нові домовленості щодо роззброєння зараз нереальні і не потрібні. Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація. Якщо ж ми їх не отримаємо – напруга зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити", - сказав він.

За словами Медведєва, єдине, що сьогодні стримує "ворогів" РФ, – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".

"Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було – удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію, з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису – з іншого", – заявив він.