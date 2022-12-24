Росіяни переселяються у "День опричника"
Російська, даруйте, культура повним ходом готує свою аудиторію до ядерного апокаліпсиса
Вибачайте, що проти ночі, але це потрібно бачити.
Російська, даруйте, культура повним ходом готує свою аудиторію до ядерного апокаліпсиса. Вийшло музичне відео заслуженого артиста Росії та першого заступника голови комітету з питань культури державної думи РФ Дениса Майданова "Сарматушка". І тепер воно моє улюблене, після, ясна річ, "Где де ты, мужичек?".
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Тєкста написав колишній голова роскосмоса Дмітрій Рогозін.
"Эх, Россия-матушка, в бой готов "Сарматушка".
Верь нам с красным знаменем ба-бу-шка
Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки".
Блєск...
Вкотре нагадаю епізод із "Дня опричника" Владіміра Сорокіна, книгу, яка не просто пророча, а таке враження, що росіяни у неї просто переселяються. 2028 рік, країна ізольована і поринула у часи Івана Грозного. Ознаки сучасного життя (машини, мобільні) поєднуються з архаїкою типу публічних страт і застарілої лексики. Всі ненавидять Америку. В опричників є обряд: прийняти новомодний наркотик і уявляти, як летять на драконах вбивати американців. Після цього — оргія у басейні. boys only.
Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.
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