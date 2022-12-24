Вибачайте, що проти ночі, але це потрібно бачити.

Російська, даруйте, культура повним ходом готує свою аудиторію до ядерного апокаліпсиса. Вийшло музичне відео заслуженого артиста Росії та першого заступника голови комітету з питань культури державної думи РФ Дениса Майданова "Сарматушка". І тепер воно моє улюблене, після, ясна річ, "Где де ты, мужичек?".

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Тєкста написав колишній голова роскосмоса Дмітрій Рогозін.

"Эх, Россия-матушка, в бой готов "Сарматушка".

Верь нам с красным знаменем ба-бу-шка

Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки".

Блєск...

Вкотре нагадаю епізод із "Дня опричника" Владіміра Сорокіна, книгу, яка не просто пророча, а таке враження, що росіяни у неї просто переселяються. 2028 рік, країна ізольована і поринула у часи Івана Грозного. Ознаки сучасного життя (машини, мобільні) поєднуються з архаїкою типу публічних страт і застарілої лексики. Всі ненавидять Америку. В опричників є обряд: прийняти новомодний наркотик і уявляти, як летять на драконах вбивати американців. Після цього — оргія у басейні. boys only.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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